Veja a decoração do segundo dia de festa da filha de Viih Tube e Eliezer

Filha de Viih Tube e Eliezer, Lua Di Felice celebra 1 ano de vida em segunda festa incrível de aniversário com tema especial

O segundo dia de celebração do aniversário de 1 ano de Lua Di Felice, filha de Viih Tube e Eliezer, já está acontecendo! Neste sábado, 13, a comemoração da pequena, assim como a primeira festa, contou com uma decoração bastante especial.

O evento, organizado para receber cerca de 400 convidados, foi decorado com diversas borboletas violinistas, um jardim encantado, fadas e um palco para as atrações do dia se apresentarem. Através dos stories de seu Instagram, o pai da aniversariante mostrou que Larissa Manoela já estava ensaiando para cantar na festa.

Lua, que completou seu primeiro ano de vida na última terça-feira, 9, terá a data especial celebrada em um resort em São Paulo durante três dias: 12, 13 e 14 de abril. O primeiro dia foi marcado com o tema 'Alice no País das Maravilhas' e contou com a presença de diversos famosos, que aderiram ao 'cabelo maluco' como fantasia.

Na ocasião, a herdeira dos ex-BBBs apareceu como Alice, Viih Tube como Rainha Vermelha e Eliezer como Chapeleiro Maluco. A cantora Pocah apareceu com dois coques em seu cabelo, finalizado com embalagens de bala, ao lado de sua filha, Vitória, de 8 anos, que apostou em maria chiquinhas e um lindo ursinho de pelúcia nos fios.

Confira os registros do segundo dia de festa de Lua Di Felice:

Eliezer rebate novamente críticas sobre aniversário da filha

O influenciador e ex-BBB Eliezer rebateu novas críticas que recebeu nas redes sociais sobre a festa de aniversário de um ano de Lua di Felice, sua primeira filha, fruto do relacionamento com Viih Tube. A celebração começa nesta sexta-feira, 12, e continua pelo resto do final de semana, com uma grande estrutura em um resort de luxo no interior de São Paulo.

Internautas criticaram o casal de ex-BBBs pela grandeza da comemoração para a pequena, o influencer então expôs detalhes da comemoração, ressaltando como estão "gerando empregos" para muitas pessoas. Segundo o influenciador, a cenografia da festa começou a ser criada há seis meses e 234 trabalhadores estão envolvidos no evento.

"As pessoas vêm pronto [a festa], mas não sabem como funciona por trás. Falam: 'Para que isso tudo?'. Não imaginam a quantidade de empregos que geramos para fazer o evento. Mais de 200 famílias foram beneficiadas por conta disso. Depois da pandemia, o último setor que voltou a trabalhar e que continua se recuperando, é o de eventos. Às vezes as pessoas da internet gostam de militar, mas não sabem a quantidade. Tem gente do Brasil inteiro trabalhando com a gente", afirmou no Instagram. Confira!