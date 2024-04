Veja a decoração da festa de aniversário da Lua, filha de Viih Tube e Eliezer

Viih Tube e Eliezer reúnem os convidados para uma festa de aniversário incrível para celebrar o primeiro ano de vida da filha, Lua

A comemoração do aniversário da Lua, filha de Viih Tube e Elizer, já começou! Nesta sexta-feira, 12, a decoração do espaço da festa foi revelada e mostrou o quanto a família investiu em cada detalhe para encantar a aniversariante e seus convidados.

A festa tem o tema de Alice no País das Maravilhas e conta com milhares de bexigas no teto e na decoração. Os acessórios das mesas, enfeites e painéis da festa foram feitos com inspiração na animação da Disney.

A celebração acontecerá durante todo o final de semana em um resort no interior de São Paulo. Alguns convidados vão ficar hospedados no local e poderão aproveitar uma programação de atividades, que tem até shows de Larissa Manoela e Lucas Netto.

Veja as fotos da decoração na galeria abaixo:

Os gastos da festa de aniversário

Lua Di Felice, filha dos ex-BBBs Viih Tube e Eliezer, completa 1 ano nesta terça-feira, 9. Com isso, a pequena está a cada dia mais próxima de ganhar seu festão de aniversário, que contará com três dias de evento neste fim de semana. A comemoração está tão grande que até a mamãe está preocupada!

Nos stories de seu Instagram na última segunda-feira, 8, Viih desabafou sobre os gastos que teve com a festa e disse estar impressionada com sua grandiosidade. "É sério, gente, passou da curva do que eu imaginava gastar. Não só de gastar, mas é que a gente levou muito a sério o 1 ano da Lua", iniciou a influenciadora.

Em seguida, a famosa relembrou seus antigos aniversários e os comparou com o evento da filha. "Eu sempre fui festeira, vocês sabem. Faço desde meus 15 anos festas muito grandiosas para mim, com tema, com muitos amigos, família. Com todo tipo de comida, todo tipo de atração. Imagina que pra minha filha, que é a minha vida, eu não ia me dedicar tanto. Mas três dias de festa? Precisava?", desabafou.