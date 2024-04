Giovanna Pitel estreia quadro sobre cabelos nas redes sociais: "Confia"

Giovanna Pitel publicou o primeiro episódio do quadro "Meu cabelo, meu eu”, série de vídeos em que dará dicas e conselhos sobre a transição capilar

Nesta terça-feira, 30, a ex-participante do BBB 24, Giovanna Pitel estreou um quadro semanal sobre cuidados com o cabelo em seu perfil oficial no Instagram! Para quem não se lembra, os cachos da sister conquistaram o público durante a exibição do programa. Agora, ela abordará sobre a transição capilar abertamente com os seguidores.

No primeiro episódio de “Meu cabelo, meu eu”, a alagoana abriu detalhes sobre sua experiência pessoal no processo de transição capilar. "Todo mundo que está passando aí pela transição capilar, no final vai dar certo, confia em mim", afirmou no vídeo.

Além de relembrar a trajetória de aceitação de seu cabelo, Pitel prometeu abordar temas como cuidados com os fios, produtos, finalizações e penteados nos próximos episódios.

Em entrevista ao EXTRA, a assistente social revelou que o cabelo já foi uma das suas maiores inseguranças. "O cabelo mexe com a gente e ver que recebo elogios é maravilhoso. Vivi uma trajetória de não aceitar, de medo, insegurança e autoestima baixa. Fiz a transição capilar na faculdade. O Serviço Social abriu meus olhos. Parece que é só um cabelo, mas precisei me impor até para isso", disse ela.

Giovanna Pitel mostra como era o cabelo antes da transição capilar

Algo que chamou muito a atenção do público durante o BBB 24 foram os cabelos cacheados de Giovanna Pitel. O que poucos sabem é que a ex-sister já teve os cabelos bem lisos! Em entrevista ao Extra, a alagoana compartilhou que alisava o cabelo desde criança e só em 2019 resolveu passar pela transição capilar.

“Alisei os fios muito nova, com 9 ou 10 anos. Não tinha nenhuma memória de como eram. Cabelo cacheado era sinônimo de bagunça, sujeira. A sociedade leva as pessoas a acreditarem nisso. A minha mãe também via por essa perspectiva”, confessou a jovem ao veículo.

Ainda no bate-papo, Pitel relembrou que passou por uma trajetória de não aceitação de seus cabelos naturais, que vinha acompanhada de medo, insegurança e baixa autoestima. Foi somente durante a faculdade de Serviço Social que ela mudou a forma de enxergar sua história. “Parece que é só um cabelo, mas precisei me impor até para isso”, disse ela.

A sister ainda compartilhou que deixou seu cabelo crescer sem recorrer aos alisamentos por quatro meses, depois, decidiu fazer 'big chop', um corte que retira todas as partes alisadas do cabelo e marca o fim da transição capilar. Confira registros do processo!