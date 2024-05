Maya Massafera chama atenção com fenda estratégica durante passeio em Cannes

Um luxo! Maya Massafera capricha na escolha do look e rouba a cena com saia fendada para desfilar pelas ruas de Cannes, na França

Nesta terça-feira, 21, Maya Massafera aproveitou para passear durante sua passagem por Cannes, na França. Depois de curtir alguns eventos luxuosos, como o festival de cinema, a influenciadora digital e produtora de moda decidiu turistar pelas ruas da cidade e caprichou na escolha do look com uma saia fendada até o limite.

Através de seu perfil no Instagram, Maya compartilhou alguns registros da sua produção. Nos cliques, ela desfila pelas ruas com uma blusa de alcinha bege e uma saia rendada branca com uma fenda estratégica, que deixou suas pernas à mostra. Completando o look, ela apostou em um salto alto branco e fez várias poses para as câmeras.

Além disso, Maya adicionou uma bolsa de grife, diversos braceletes de ouro e argolas douradas e finalizou a produção com um batom vermelho deslumbrante. Inclusive, a influenciadora mostrou que esteve acompanhada de sua equipe durante todo o passeio e surgiu retocando a make com a ajuda de um funcionário entre os registros.

“Turistando em Cannes”, legendou a produtora, que recebeu muitos elogios nos comentários: “Eu amo que a diva anda com equipe pra maquiar no meio do passeio”, disse uma seguidora. “Seu bom gosto é surreal”, comentou outra. Muitos admiradores também repercutiram o fato de Maya não aparecer falando nas redes sociais entre os comentários.

De acordo com o colunista Leo Dias, Maya Massafera ainda não pode falar na internet sobre sua transição de gênero. Ela está em silêncio porque está negociando com plataformas de streaming para criar um documentário sobre sua transição de gênero. Até que o acordo seja fechado, ela deve ficar em silêncio sobre o seu processo de mudança.

Vale mencionar que segundo o colunista Felipeh Campos, Maya teria se afastado de seu perfil nas redes sociais há meses para se dedicar ao processo de transição de gênero. Após desmentir os rumores de uma viagem à Tailândia para a mudança, ela teria passado por operações em uma clínica especializada em confirmação de gênero em São Paulo.

Segundo o jornalista, Maya passou por um conjunto de procedimentos para suavizar os traços masculinos em seu rosto, conhecido como feminização facial. Na mesma clínica, ela também teria feito a colocação de próteses de silicone na região das mamas. Além disso, o colunista também revelou que a influenciadora digital passou por uma cirurgia de feminilização da voz.

Maya Massafera repete look de Juliette:

Além de brilhar em seu passeio pelas ruas da cidade, a influenciadora digital Maya Massafera também impressionou em outra aparição no Festival de Cinema de Cannes, na França, no último sábado, 18. Ela chamou a atenção por conta de seu look. Isso porque o modelito já foi visto em Juliette Freire há algum tempo; confira os looks!