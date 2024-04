Ex-BBB, Giovanna Pitel mostra como era o cabelo antes da transição capilar

Poucos sabem, mas Giovanna Pitel, do BBB 24, já teve os cabelos completamente lisos! Confira registros do processo de transição capilar da ex-sister

Algo que chamou muito a atenção do público durante o BBB 24 foram os cabelos cacheados de Giovanna Pitel. O que poucos sabem é que a ex-sister já teve os cabelos bem lisos! Em entrevista ao Extra, a alagoana compartilhou que alisava o cabelo desde criança e só em 2019 resolveu passar pela transição capilar.

“Alisei os fios muito nova, com 9 ou 10 anos. Não tinha nenhuma memória de como eram. Cabelo cacheado era sinônimo de bagunça, sujeira. A sociedade leva as pessoas a acreditarem nisso. A minha mãe também via por essa perspectiva”, confessou a jovem ao veículo.

Ainda no bate-papo, Pitel relembrou que passou por uma trajetória de não aceitação de seus cabelos naturais, que vinha acompanhada de medo, insegurança e baixa autoestima. Foi somente durante a faculdade de Serviço Social que ela mudou a forma de enxergar sua história. “Parece que é só um cabelo, mas precisei me impor até para isso”, disse ela.

A sister ainda compartilhou que deixou seu cabelo crescer sem recorrer aos alisamentos por quatro meses, depois, decidiu fazer 'big chop', um corte que retira todas as partes alisadas do cabelo e marca o fim da transição capilar.

Confira registros do processo:

Pitel divide opiniões com tatuagem inspirada em sua trajetória no BBB 24

Após alguns dias do fim do BBB 24, a participante Pitel resolveu deixar marcada sua passagem no reality show na pele. Nesta terça-feira, 23, a assistente social revelou que fez uma tatuagem inspirada em sua trajetória na casa mais vigiada do Brasil.

Ao compartilhar o resultado, a amiga e fiel escudeira de Fernanda dividiu opiniões. Isso porque, ela escolheu fazer um gnomo com uma touca de cetim na cabeça e uma plaquinha dizendo "BBB 24". Os traço geraram dúvidas em alguns.

“Eu vivi, eu amei, eu sorri, eu chorei. Eu estive ali!”, escreveu Pitel ao mostrar a novidade. Teve gente que concordou, mas outros não. "Na realidade ela mais reclamou do que viveu", opinaram. "Se eu não lesse os comentários eu não saberia que era um gnomo", disseram outros. "Faltou a cama", apontaram outros sobre ela ficar deitada com Fernanda no Quarto Gnomo.

Sobre ter ficado muito tempo com a aliada no recinto deitada, parece que as ex-BBBs podem ganhar um programa inspirado nisso. De acordo com informações da colunista Carla Bittencourt, do 'Notícias da TV', a dupla foi contratada pela TV Globo e apresentará um programa no canal Multishow com 'formato inusitado': em uma cama .

A ideia da emissora é realizar um talk show, intitulado 'Na Cama - Com Pitel & Nanda'. O nome seria em referência aos momentos em que as duas comentavam sobre outros brothers do reality show no móvel do quarto Gnomo.