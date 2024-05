Com camiseta e bandeira do Brasil, Madonna volta a ensaiar em Copacabana

Ainda escondendo seu rosto, Madonna volta a ensaiar em Copacabana e surge com camiseta e bandeira do Brasil; confira as fotos!

O grande dia do show da Madonna na praia de Copacabana está chegando! Com apresentação única no Brasil marcada para este sábado, 4, a Rainha do Pop voltou a ensaiar seu grande espetáculo no Rio de Janeiro na noite desta sexta-feira, 3.

De mini blusa e bandeira do Brasil, a cantora voltou a usar máscara para esconder seu rosto e passar algumas músicas de sua apresentação. Madonna também esteve novamente na companhia de Pabllo Vittar, que fará uma participação especial em seu show.

A norte-americana ainda empunhou a bandeira brasileira em uma de suas performances e se divertiu ao se jogar no colo de Vittar. É a segunda vez que as duas sobem ao palco para ensaiar para o grande show de sábado.

Especula-se que Pabllo Vittar irá participar do número da canção Vogue, já que, em shows anteriores da turnê, Madonna convidou outros artistas de diversos locais para o momento. Nomes como Ricky Martin e Kylie Minogue são alguns dos exemplos.

Confira as fotos:

Qual a diferença de altura de Madonna e Pabllo Vittar?

Madonna aproveitou a noite de quinta-feira, 2, para fazer a passagem de som de seu show, que acontecerá na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no sábado, 4. A drag queen brasileira Pabllo Vittar participou do ensaio e chamou atenção nas interações com a Rainha do Pop —especialmente na diferença de altura.

Durante o ensaio, Madonna pulou nos braços de Pabllo, e foi carregada no colo pela drag queen. Em outro momento, a artista norte-americana ainda se envolveu em uma bandeira do Brasil enquanto cantava, levando os fãs à loucura.

No X (antigo Twitter), diversos fãs das artistas e internautas comentaram o momento, fazendo memes e brincadeiras sobre a diferença de altura entre as duas. "A Pabllo Vittar pegou a Madonna no colo [risos] a maior mesmo", escreveu um.

"Como pode a Pabllo Vittar ser tão alta?", questionou outro, com uma montagem da drag queen carregando a artista internacional no colo. "É impressionante como Pabllo Vittar é filha biológica de Madonna", brincou ainda outro internauta.

Apesar dos memes e brincadeiras, as cantoras realmente têm vários centímetros de diferença em suas alturas. Pabllo Vittar tem 1,87 cm, já Madonna tem 1,66 cm de altura. As duas possuem 21 centímetros nesta diferença.