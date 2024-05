MC Paiva adiciona novo carrão de luxo à sua coleção milionária; saiba o valor

Com coleção de carros de luxo em sua garagem, MC Paiva acrescenta novo veículo avaliado em valor milionário; saiba quanto

Dono dos sucessos 'Fala na Cara', 'Set Dj Gm 6.0' e 'Casei com a put****', MC Paiva mostrou que está colhendo os frutos de seu trabalho com o funk. Na noite da última segunda-feira, 21, o cantor acrescentou mais um veículo à coleção milionária em sua garagem, elevando ainda mais o nível com um carrão de luxo.

Segundo o Portal Léo Dias, Paiva, que se descreve como o ‘Magnata’ do funk nas redes sociais, não poupou gastos na aquisição de seu mais novo modelo de carro de luxo. Desta vez, o cantor decidiu investir em um impressionante McLaren GT, um veículo esportivo biturbo avaliado em nada menos que R$ 2,5 milhões, que chegou ao país há pouco tempo.

MC Paiva compra carrão de luxo - Reprodução/Instagram

Ainda conforme divulgado pelo portal, Davi Paiva já saiu desfilando com a 'nave' pelas ruas de São Paulo assim que recebeu o pedido. Além desse modelo, o funkeiro também já teve veículos como Porsches, Range Rovers e Mercedes em sua garagem, todos carros milionários que ele ostenta com orgulho em suas redes sociais.

Filipe Ret passou perrengue com o mesmo modelo de MC Paiva:

Inclusive, MC Paiva não é o único cantor a investir no modelo esportivo. O rapper Filipe Ret também comprou o mesmo veículo e chegou a passar um perrengue depois que o carrão foi apreendido em uma blitz no Rio de Janeiro. Depois do ocorrido, o cantor se pronunciou e explicou o motivo pelo qual teve o carrão levado.

“Muitas matérias colocaram 'Filipe Ret é parado na blitz da Lei Seca e tem carro apreendido'. Isso dá a entender que eu bebi, só que não. Estava legal, não bebi, fiz o bafômetro e fui aprovado. Fui conduzido para a delegacia porque estava sem a placa da frente do carro. Sempre sigo a lei. Tudo meu é dentro da le”, disse o artista em suas redes sociais.

“Pago meus impostos e tudo que tenho, graças a Deus, é absolutamente legal”, revelou o rapper. Segundo o G1, Filipe Ret contou que não agiu de má fé, que a placa do carro teria caído, visto que a placa traseira estava no lugar devido. O rapper pôde retirar o veículo depois de pagar uma multa, recolocar a placa dianteira e arcar com as taxas de reboque.