Equipe de Luan Santana se pronuncia: ‘Repouso absoluto em casa’

Após o cantor Luan Santana cancelar um show, a equipe dele revelou detalhes sobre a saúde do artista, que está em repouso em sua casa

O cantor Luan Santana virou notícia na imprensa brasileira neste final de semana após cancelar um show em Minas Gerais na noite de sábado, 1º. Ele passou mal durante o voo e decidiu voltar para São Paulo para cuidar da saúde. Agora, a equipe se pronunciou por meio de um comunicado oficial a respeito do quadro de saúde do artista.

A equipe negou os rumores de que ele teria sofrido um mal súbito e estaria internado. Os representantes informou que Luan Santana está de repouso em sua casa em Alphaville, na Grande São Paulo.

O artista tinha ido ao médico na terça-feira, 28, ao se sentir febril e recebeu a orientação para descansar por alguns dias. Porém, ele insistiu em cumprir a agenda e voltou a passar mal no sábado. Leia o comunicado completo abaixo:

"Atendendo a recomendações médicas, Luan Santana encontra-se em repouso absoluto em sua casa, em Alphaville. O cantor está em recuperação por um mal-estar que o levou a cancelar um show em Divinópolis (MG), ontem, 1º de junho. Vale ressaltar que, na terça-feira (28), após sentir-se indisposto e febril, Luan submeteu-se a uma consulta médica no Hospital Albert Einstein, Unidade Alphaville, com o doutor Caio Godoy Rodrigues, que o orientou a suspender imediatamente todas as atividades para permanecer em descanso total. O artista, no entanto, insistiu em honrar a agenda de shows e se apresentou em Lages (SC), na quarta-feira (29), e em Votorantim (SP), na quinta (30). Mas no sábado, dia 1º/06, seguiu para Divinópolis (MG), onde ao pousar no aeroporto local voltou a sentir-se mal", informaram, segundo o portal Leo Dias.

Luan Santana pretende se casar em breve

O casamento de Luan Santana e Jade Magalhães está mais próximo do que nunca! Em entrevista ao portal LeoDias, o cantor revelou que pretende se casar com a amada ainda este ano.

“Foram muitos anos de relacionamento. Quando terminou, ficaram muitos pontos de interrogação. Muita gente foi envolvida para nos ajudar a resolver também, sabe? Voltamos mais tranquilos para saber se seria um recomeço ou uma continuação. É complexo”, iniciou ele ao colunista.

“A gente quer casar agora. Estamos programando ainda para este ano. Não sei ainda se iremos fazer festa para muita gente ou se vai ser algo só para nós. O meio termo não me agrada. Casaremos no final deste ano ou no início de 2025”, completou Luan.

O sertanejo ainda confesou ao veículo sobre o sentimento de que tudo o que viveu foi para chegar neste lugar: o casamento. “É, vai sair. Chuva de arroz e tudo! Tudo que vivi até aqui foi para chegar nesse ponto. Eu estou muito feliz. Queria algo que fosse mais das minhas raízes. Estamos vendo São Paulo, Pantanal, Campo Grande, mas não resolvemos. Estamos vendo tudo com calma”, compartilhou.