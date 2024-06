Filha de Angelina Jolie e Brad Pitt contrata seu próprio advogado. Saiba o motivo

Filha de Angelina Jolie e Brad Pitt, Shiloh, de 18 anos, procurou um advogado para defendê-la em um pedido na justiça norte-americana

Filha de Angelina Jolie e Brad Pitt, a jovem Shiloh, de 18 anos, tomou uma decisão radical. Ela contratou o seu próprio advogado para defendê-la em um caso na justiça.

De acordo com o site da revista People, Shiloh resolveu entrar na justiça para mudar o seu sobrenome. Ela quer retirar o sobrenome do pai, Pitt, do seu nome oficialmente. Para isso, ela mesma foi em busca dos seus direitos com um advogado.

Shiloh quer ter apenas o sobrenome da mãe, Jolie, após ter problemas com o pai nos últimos tempos. O pedido na justiça foi aberto em 27 de maio e ainda não foi finalizado.

Vale lembrar que este pedido para remover o sobrenome de Pitt pode não ser uma atitude apenas de Shiloh. A irmã caçula dela, Vivienne, está em cartaz no teatro e não usa o sobrenome do pai nos créditos do espetáculo. Além dela, Zahara também parou de usar o sobrenome de Pitt, já que se apresentou apenas Zahara Marley Jolie ao ingressar na universidade.

Jolie e Pitt se separaram em 2016 após uma briga familiar. Com isso, a atriz ficou com a guarda dos seis filhos.

O talento de Shiloh para a dança

Filha de Angelina Jolie e Brad Pitt, a jovem Shiloh, de 18 anos, mostrou que é dançarina. Nesta semana, um vídeo dela dançando em um estúdio repercutiu nas redes sociais e surpreendeu os internautas.

A imagem foi compartilhada pelo coreógrafo Lil Kelaan Carter no Instagram e mostrou a herdeira do ex-casal dando um show nos passinhos com muito gingado e estilo. Ela dançou ao som de Tanzania, de Uncle Waffles e Tony Duardo. “Os movimentos dela são doidos. Obrigado por sua energia”, disse o coreógrafo.

Vale lembrar que Shiloh é discreta e quase não aparece publicamente com os pais, assim como seus irmãos.