Campeã do BBB 17 sofreu com relacionamento tóxico durante reality; relembre

Emilly Araújo, campeã do BBB 17, se relacionou com médico que foi expulso do programa

O começo da 23ª edição do Big Brother Brasil foi marcado pelo relacionamento de Bruna Griphao e Gabriel Fop, último eliminado da casa. Os dois se envolveram logo na primeira semana e, após comentários e atitudes consideradas tóxicas pelos telespectadores, eles receberam um aviso de Tadeu Schmidt. No entanto, outro caso também chamou atenção dos fãs do reality da Globo.

No BBB 17, a estudante Emilly Araújo, campeã da edição, e o médico Marcos Harter se envolveram ao longo do programa e se tornaram um casal que tinha um relacionamento abusivo. O ex-BBB chegou a ser indiciado por lesão corporal com base na Lei Maria da Penha, enquanto ainda estava no confinamento.

Na época, Araújo tinha 19 anos e Harter, 36. Eles costumavam discutir bastante e a agressão aconteceu em uma das frequentes brigas dos dois, quando o médico gritou com a estudante e a colocou contra uma parede, apontando o dedo indicador para o seu rosto.

Depois de alguns momentos tensos, a jovem disse: "Olha aqui, tu me beliscou de novo, Marcos. Tu apertou meu pulso, tá doendo". Ela relatou a situação no confessionário e as lesões foram analisadas. Logo depois, o médico foi expulso do reality show, que, na época, era comandado pelo jornalista e apresentador Tiago Leifert.

Recentemente, a ex-BBB comentou a situação entre Griphao e Fop em seu Twitter e ainda revelou que, após sua participação no programa, precisou fazer acompanhamento psicológico por quatro anos. "Parabéns Globo por fazerem o que deveriam ter feito em 2017… Assim a Bruna não precisa passar por mais de quatro anos de terapia pra tentar superar agressões psicológicas e físicas como eu", escreveu.