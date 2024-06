Cantora é mordida por morcego durante show na Espanha

A cantora Taylor Momsen surpreendeu ao mostrar que foi mordida por um morcego durante um show da turnê do AC/DC na Espanha

A cantora Taylor Momsen levou um susto durante a turnê do AC/DC na Espanha nesta semana. Ela contou que foi mordida por um morcego enquanto cantava no palco.

A estrela contou que estava fazendo o show de abertura do evento quando um morcego pousou em sua perna e a mordeu. Por causa disso, ela iniciou um tratamento contra a raiva, já que é uma doença que este tipo de animal pode transmitir aos seres humanos.

"Então… MOMENTO ROCK AND ROLL… em Sevilha, na quarta-feira, durante “Witches Burn” de todas as músicas… um morcego voou sobre mim e agarrou-se à minha perna no momento em que eu estava me apresentando e não tinha ideia até que a incrível multidão continuou gritando e apontando. Ele era fofo, mas sim, ele me mordeu… Então tomarei doses pelas próximas duas semanas. Obrigada a todos os funcionários do hospital que me apelidaram de #batgirl depois de ver no noticiário local naquela manhã", afirmou ela nas redes sociais.

Jennifer Lopez cancelou turnê

A cantora Jennifer Lopez tomou a decisão de cancelar sua turnê. Em um post para seus fãs, ela contou que resolveu adiar os shows para passar mais tempo com sua família e amigos. Vale lembrar que ela está em meio a rumores de crise e separação do marido, o ator Ben Affleck, mas eles não se pronunciaram sobre o assunto.

A empresa responsável pelos shows justificou o cancelamento com a seguinte declaração: “Ela está tirando uma folga para ficar com seus filhos, família e amigos próximos”.

Então, a própria cantora explicou sua decisão. “Estou completamente triste e arrasada em decepcioná-los. Saiba que eu não faria isso se não achasse que era necessário. Prometo que vou compensar vocês e estaremos todos juntos novamente. Eu amo muito todos vocês. Até a próxima”, afirmou.