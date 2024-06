Leilane Neubarth conta sobre decisão de se assumir bissexual: ‘Ser honesta’

Apresentadora da GloboNews, Leilane Neubarth refletiu sobre a decisão de assumir publicamente que é bissexual

A jornalista Leilane Neubarth, que é apresentadora da GloboNews, é bissexual e fala abertamente sobre o assunto. Agora, ela relembrou como foi a decisão de assumir publicamente a sua sexualidade.

"Quando assumi a minha sexualidade há mais de 14 anos, quis ser honesta comigo, com a minha família e com os amigos próximos. Isso aconteceu de forma natural", disse ela ao Jornal O Globo.

E completou: "Mas, pelo fato de eu ser uma pessoa pública, assumir minha sexualidade foi muito importante para a comunidade e para as pessoas que me acompanham. É um ato político uma pessoa que trabalha com fato e credibilidade assumir a sua verdade. Não é uma questão de coragem. Eu não saberia viver uma mentira".

Por fim, ela destacou: "Como jornalista bissexual, é muito importante poder emprestar minha credibilidade, de mais de 40 anos informando os brasileiros, para levar ao país a realidade da nossa comunidade".

Leilane Neubarth é avó

A jornalista Leilane Neubarth, que é apresentadora da GloboNews, já é avó! Ela celebrou o nascimento do neto João com um post especial nas redes sociais.

O bebê é herdeiro do filho mais novo dela, Rafael Braga, com a esposa, Mariana Carioni. Os dois já são pais de Francisco. Em seu post, Leilane surgiu com o neto no colo e falou sobre a alegria de ser avó mais uma vez.

"Com o coração em êxtase recebo mais esta benção. João chegou cheio saúde, em paz, enchendo nossa família de amor. A alegria transbordando nos avós, tios, primos, pais e no irmão Francisco. Bem-vindo João!!!!!", disse ela na legenda.