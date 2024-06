Gloria Groove revela estratégia por trás de turnê na Europa: 'Eu sou Brasil'

Em exclusiva à CARAS Brasil, a drag queen Gloria Groove celebrou carinho e apoio dos fãs em mais uma turnê internacional

Gloria Groove (29) está em um dos melhores momentos de sua carreira depois do lançamento do projeto Serenata da GG, o qual aparece cantando pagode. Destaque nas plataformas de música, a artista acaba de dar início a sua turnê pela Europa. Em exclusiva à CARAS Brasil, a drag queen comentou sobre a estratégia por trás da série de shows internacionais.

"Estou muito feliz em estar aqui, vivendo tudo isso e estrear um show completamente novo, em solo internacional", disse Gloria, que nesta sexta-feira, 28, realizou seu primeiro show da turnê em Dublin, na Irlanda.

Intitulado ALÔ, ALÔ! Euro Tour 2024, o novo show conta é pautado na riqueza da cultura brasileira e conta com um set de aproximadamente 60 minutos pensado especialmente para públicos internacionais com hits cheios de brasilidade, além das canções recentes do Serenata da GG, que já está na boca do povo.

Leia também: Gloria Groove explica investimento no pagode e confirma novidade: 'Mais perto'

"Essa é a minha terceira vez em Dublin e, em todas minhas vindas, sempre me sinto em casa. Devo tudo isso a esse público maravilhoso que sempre me recebe de braços abertos", comemora a filha de Gina Garcia, que pensou nos mínimos detalhes para a série de shows.

Segundo Gloria, a turnê chega como uma forma dela se firmar enquanto uma artista 100% brasileira dentro do mercado internacional. "Agora seguimos para mais nove shows com “ALÔ, ALÔ Eurotour 2024”, que foi um jeito de mostrar para o mundo, que eu sou Brasil".

INVESTIMENTO NO PAGODE

Gloria Groove (29) conquistou a posição 47 no TOP 50 do Spotify Brasil nesta sexta-feira, 13, um dia após celebrar o Dia dos Namorados com o marido, o artesão Pedro Luis. Prestes a iniciar uma turnê na Europa, a estrela conversou com exclusividade com a CARAS Brasil sobre a sua era no pagode.

Durante o bate-papo, a cantora revela que o investimento no pagode durou não foi algo imediato como muita gente pensa. O processo exigiu um estudo de mercado e envolveu uma equipe dedicada em fazer acontecer a nova empreitada da drag queen.

"Eu estava acompanhando esse movimento há uns três anos a partir do convite que eu recebi e com o tempo fui me perguntando como seria eu escrevendo a minha própria página dessa história. Tipo, como o projeto foi construído [no amor] em que a gente aborda. E aí, quando a gente começa a fazer o conceito que deu em Serenata", explica.