Advogada dá alerta a Arthur Aguiar e Maira Cardi após nova polêmica: 'Danos'

Em entrevista à CARAS Brasil, a advogada de família Barbara Heliodora destaca pontos negativos envolvendo exposição familiar como no caso do ex-casal e a filha Sophia

Um comentário de Sophia (5), filha do ex-casal Maíra Cardi (40) e Arthur Aguiar (35), está causando o maior alvoroço na internet desde o último domingo, 30. No vídeo que viralizou nas redes sociais, a menina aparece brincando com o funcionário da família, quando comenta sobre o celular dele, referindo-se como "de pobre". A polêmica vem crescendo ainda mais nesta segunda-feira, 1º, depois que a coach fitness e o ator resolveram se pronunciar publicamente sobre o assunto e se alfinetarem.

A primeira a falar foi Maíra, que afirmou que a herdeira não aprendeu a atitude dentro de sua casa. O ator, por sua vez, rebateu as acusações da ex-esposa e ressaltou que não aborda assuntos sobre dinheiro em sua residência, assim como seu marido, Thiago Nigro (33). Diante de toda essa exposição, a CARAS Brasil conversa com a advogada Barbara Heliodora, especialista em direito de família, para falar do quanto essa briga pública pode afetar a criança.

“Muitas vezes eles não percebem que suas ações podem gerar inúmeros reflexos negativos em sua volta, e, principalmente, nos filhos, que devem ser prioridade nesse momento. Existem danos que podem se arrastar por um longo tempo na vida deles, então a ideia é que a separação seja amigável e que respeite os limites do filho ou dos filhos”, explica Barbara.

Segundo a advogada, a separação não é algo que necessariamente se consiga evitar, porém, os impactos negativos que ela pode vir a ter na vida dos filhos, independente de suas idades, sim. Ainda de acordo com ela, são nesses casos que uma atenção redobrada é de extrema importância, já que algumas vezes os pais não percebem o quanto suas atitudes geram condutas prejudiciais.

O que vem acontecendo muitas vezes é que pais, famosos ou não, utilizam as redes sociais para exporem alguma situação com o ex-companheiro, mas acabam prejudicando e expondo os filhos. “A utilização das redes sociais como campo de batalha em disputas de guarda apenas serve aos interesses daquele que as emprega, negligenciando completamente o direito da parte mais vulnerável que está tendo sua privacidade e intimidade violadas e sem seu consentimento”, ressalta Barbara.

Este comportamento não só constitui um ato ilícito, de acordo com a especialista, mas também acarreta a imposição de danos morais, evidenciando uma transgressão séria contra os princípios de proteção à criança. “A exposição indevida de questões familiares privadas nas redes sociais, especialmente aquelas que dizem respeito ou afetam diretamente os filhos, não somente prejudica o bem-estar emocional e psicológico dos menores, mas também revela uma preocupante falta de priorização das necessidades e direitos das crianças por parte de quem pratica tal ato”, afirma a advogada de família.

Para Barbara, a priorização do bem-estar da criança deve ser o eixo central em torno do qual todas as decisões relativas à guarda são tomadas, e atitudes que comprometem a privacidade e a integridade das crianças devem ser vistas como contrárias a este princípio fundamental.

“É entendível que seja difícil manter a razão e a emoção equilibrados nesse momento, mas manter os filhos afastados do tumulto é imprescindível. Os responsáveis precisam entender que eles como casal vão acabar, mas como pais não”, salienta a advogada.

Sophia, de 5 anos, é fruto do antigo casamento de Arthur Aguiar e Maíra Cardi - Reprodução/Instagram

MAIS SOBRE A POLÊMICA

Após o vídeo viralizar e toda a repercussão do caso, Maíra Cardi culpou Arthur Aguiar pela atitude de Sophia, em entrevista ao jornalista Leo Dias. De acordo com a coach, a herdeira não aprendeu a atitude dentro de sua casa.

Depois, ela publicou um longo desabafo sobre a exposição da herdeira. "Muito chato tudo isso, vocês não tem ideia do que passamos no secreto! (...) Muito triste amanhecer com um jornalista me pedindo declaração sobre algo que eu não faço ideia e não está sob meu controle! Eu fiquei fora das redes no final de semana, como estou fazendo sempre, e quando ligo meu celular uma enxurrada de mensagens falando sobre a minha filha", iniciou.

"Estou devastada, sou uma mãe que incentiva a filha a ir com o pai, mostramos sempre sua importância, mas realmente tem coisas que passam do limite! Eu entendo que cada um tem sua vida, sua roda, seus costumes e amigos, mas expor dessa forma realmente ultrapassou o limite permitido, ainda mais incentivando as pessoas a julgarem como uma criança de 5 anos deveria se comportar", disse Maíra.

Em seguida, a famosa lamentou que Arthur Aguiar tenha jogado para ela a responsabilidade pela atitude de Sophia. "Dizendo que essa fala com certeza aprendeu aqui, afinal meu marido fala de dinheiro e ele, Arthur, nem liga para dinheiro. Não liga? Se não liga, que tal devolver o que me deve? Sempre sustentei, investi e perdi meu tempo com isso", disparou a coach.