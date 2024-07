Fábio Porchat celebra aniversário com festa surpresa organizada pela namorada

Em comemoração ao aniversário de 41 anos, Fábio Porchat ganhou uma festa surpresa e recebeu um presente divertido da namorada; saiba qual

No último domingo, 30, o humorista Fábio Porchat completou 41 anos de idade! E para celebrar esta data, ele ganhou uma festa surpresa organizada pela namorada, Priscila Castello Branco. A comemoração aconteceu na casa do apresentador e ele foi presenteado com algo que divertiu os seguidores.

O casal está junto há quase um ano e curtiram a data com apenas alguns amigos. "Ontem mesmo com medo dele odiar a 'meia' surpresa, tudo 'meio' em cima da hora, cantamos um parabéns cheio de amor e a noite foi 'inteiramente' feliz!", iniciou ela no Instagram.

"Meu amooooooor, eu queria comemorar todos os dias a sua vida! Que delícia estar com você, viver com você, amar você! Eu te desejo o mundo! Que sua vida seja doce, leve e grudada na minha. Que seu coração gigante transborde mais e mais… te amo", continou Priscilla, que é atriz, roteirista e humorista.

"Eu sei que você ama a penúltima foto e mesmo eu estando horripilante postei aqui, tá?!", escreveu se referindo a uma foto do apresentador segurando um garfo na boca dela.

E para presentear o amado, Priscila personalizou uma cueca com duas imagens suas. "E a última é um dos presentes que dei pra ele! @fabioporchat. OBRIGADA A CADA UM QUE FEZ PARTE DO PARABÉNS DE ONTEM! Vocês brilharam demais! Me desculpe quem de última hora não consegui chamar. Me chama no WhatsApp e me xinga lá", brincou.

O casal assumiu o relacionamento em julho de 2023, seis meses após o fim do casamento do humorista com Nataly Mega, que esteve com ele por cinco anos.

