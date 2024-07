Taís Araujo mostra foto rara da mãe em data especial: 'Minha rainha'

Dia de festa! A atriz Taís Araujo prestou uma homenagem emocionante e especial à mãe, que completou mais um ano de vida

A atriz Taís Araujo emocionou os internautas ao publicar uma bela homenagem à mãe, Mercedes Araujo, que completou mais um ano de vida no domingo, 30. Junto com um texto emocionante, a artista encantou ao dividir uma foto rara da aniversariante, que recebeu diversos elogios.

Taís iniciou a declaração ressaltando a grande parceria entre mãe e filha que elas possuem. "Hoje o dia é todo dela, minha mamãe, minha rainha, minha amiga, aquela que eu ligo a qualquer hora e peço para rezar por mim e escuto do outro lado: 'Estava fazendo isso agora'. Aquela que quando eu estou com a cabeça fervendo e elaborando mil coisas que não divido com ninguém, ela me para e fala: 'O que está acontecendo? Estou te achando estranha. O que está te preocupando?'", iniciou.

"Minha mãe me lê, por mais que eu tente evitar, ela me lê. A ela eu devo a mulher, a mãe e a profissional que sou hoje, mamãe só não me deu régua e compasso, como sempre esteve de mãos dadas, lado a lado comigo na construção de quem sou hoje. Te amo mãe, te honro e te agradeço demais! Feliz aniversário gatona! Você é demais! Viva você! Viva sua existência! Viva sua vida! Te amo!", finalizou Taís Araujo.

Nos comentários, amigos famosos e admiradores aproveitaram o momento para também celebrar a data especial e deixaram uma série de felicitações à mãe da atriz. "Viva Mercedes! Muito amor, saúde e felicidades", declarou Leandra Leal. "Vivaaaaa tia Mercedes, sempre linda", disse Carolina Dieckmann. "Parabéns à querida Mercedes", escreveu Glória Pires.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Taís Araujo (@taisdeverdade)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Taís Araujo (@taisdeverdade)

Taís Araujo no remake de Vale Tudo

A atriz Taís Araujo voltará às novelas em breve! Longe da telinha desde que interpretou Anita e Clarice na novela Cara e Coragem, da Globo, em 2022, ela foi escalada para o remake da novela Vale Tudo.

De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, do F5, a estrela vai interpretar a personagem Raquel, que é a protagonista da história e foi interpretada por Regina Duarte na primeira versão. A artista já aceitou o convite para a trama, que vai fazer parte das celebrações dos 60 anos da Globo em 2025.

A autora do remake será Manuela Dias, que já trabalhou com Taís Araujo em Amor de Mãe, de 2019. Por enquanto, a Globo não confirma nada relacionado ao remake de Vale Tudo porque ainda se prepara para a estreia da novela Mania de Você, que é a próxima novela das 9 do canal.

A novela Vale Tudo, de 1988, conta a história de Raquel, que cria a filha sozinha após ser abandonada pelo marido. A filha dela é a ambiciosa Maria de Fátima, que foi vivida por Gloria Pires. A trama é muito lembrada pelo público por causa do mistério de quem matou Odete Roitmann.