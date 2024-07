Kerline diz se voltaria para reality show e resposta diverte

A influenciadora Kerline, que já esteve no elenco do 'BBB 21' e de 'A Fazenda', divertiu internautas ao responder se entraria novamente em um reality

A ex-BBB Kerline já esteve no elenco de dois realities, em 2021 como parte do BBB e em 2022 como parte do elenco de A Fazenda 14, mas continua se divertindo nas redes com o fato de não ter ganhado nenhum dos dois. Bem-humorada, nesta quarta-feira (3), a influenciadora respondeu aos seguidores se iria para mais um reality se fosse chama e a resposta divertiu. Veja o que ela disse a seguir!

"Entraria em outro reality?", perguntou um seguidor a Kerline em uma caixinha de perguntas do Instagram, o que ela prontamente respondeu: "Cansei de perder kkkk". No Big Brother, a influenciadora foi a primeira elimina e virou meme sendo considerada a "campeã" do programa. Já em A Fazenda 14, a influencer durou mais, sendo a 11ª eliminada do programa, disputando a permanência com Bárbara Borges, a campeã da edição, e Moranguinho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Kerline já comparou o BBB e A Fazenda

Pouco depois de sair do confinamento da Record, Kerline se abriu sobre as principais diferenças entre A Fazenda e o BBB. A influenciadora elogiou a produção do segundo reality do qual participou, classificando-os como pessoas "mais humanas": “A diferença, a dinâmica, é tudo amarrado. Aquela roça... A gente pode morrer de fazer estratégias e nunca sai como imaginamos. Provas bem elaboradas, cenário impecável, o lampião que deixa a gente perturbado”, contou.

Já no BBB, Kerline apontou que o ambiente era mais rígido: "A do BBB é muito preto no branco. Isso aqui é assim, vai. Eles são rigorosíssimos", disse ela. Na casa do BBB, Ker protagonizou a primeira briga e foi eliminada no primeiro paredão contra Sarah Andrade e o "camarote" Rodolffo. Uma das mais lucrativas edições da TV Globo, no ano de 2021, Juliette foi a campeã escolhida pelo público.