Após A Fazenda, Kerline Cardoso compara reality-shows que já participou

A participante do BBB e de A Fazenda, Kerline Cardoso comparou os dois realities e revelou qual foi seu favorito

Em entrevista, Kerline Cardoso (30) comentou sobre sua participação nos realities A Fazenda e Big Brother Brasil, e comparou sua experiência em ambos os programas.

“As duas produções são muito boas. Mas tem uma coisa que eu tenho que eu vou tirar o meu chapéu: a produção de A Fazenda é muito mais humana”, comentou a décima primeira eliminada de A Fazenda 14 no Link Podcast.

A participante do BBB 21 ainda comentou sobre a severidade da produção no reality da Rede Globo: “Queira ou não, você pode achar que tem muito quebra-pau mas é [mais humana]. A do BBB é muito preto no branco. Isso aqui é assim, vai. Eles são rigorosíssimos”.

A primeira eliminada do Big Brother Brasil de 2021 continuou elogiando a produção da Record TV: “A diferença, a dinâmica, é tudo amarrado. Aquela roça... A gente pode morrer de fazer estratégias e nunca sai como imaginamos. Provas bem elaboradas, cenário impecável, o lampião que deixa a gente perturbado”.

Boa forma!

Na última terça-feira, 29, Kerline deixou seus seguidores babando ao publicar fotos apenas de biquíni em suas redes sociais.

Na foto, a ex-Fazenda deixou à mostra a sua barriga chapada e as curvas impecáveis ao posar com um modelito estiloso e com amarração na cintura. Além disso, ela colocou um lenço no cabelo com as cores da bandeira do Brasil.