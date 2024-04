Cariúcha causa ao se pendurar em pescoço de ex de Gracyanne Barbosa

Imitando Gracyanne Barbosa, Cariúcha causa ao se pendurar em personal trainer que viveu romance com a musa fitness; veja o vídeo

O personal trainer Gilson Oliveira, que se envolveu com Gracyanne Barbosa, foi ao Fofocalizando, do SBT, nesta segunda-feira, 29, e a apresentadora Cariúcha causou ao se pendurar no convidado no final do programa.

Imitando como a ex-mulher de Belo fazia com o professor na academia, em seus vídeos de desafios, a ex-A Fazenda se arriscou ao ficar de cabeça para baixo para colocar as pernas encaixadas no pescoço do homem apontado como pivô do fim do casamento da musa fitness.

Conseguindo subir em Gilson Oliveira, Cariúcha divertiu os telespectadores e os internautas com a iniciativa ao vivo. "Pelo menos a Cariúcha não é casada", disseram. "Que loucura", exclamaram outros ao verem a atitude.

Ainda no Fofocalizando, personal trainer fez várias revelações sobre o romance vivido com Gracyanne Barbosa. Ele relembrou como foi o início e contou o motivo de não ter mais contato há um bom tempo com a influenciadora digital.

Cariúcha não sabia de encontro e revela climão com personal de Gracyanne

Uma semana após falar mal de Gilson de Oliveira no Fofocalizando, Cariúcha foi surpreendida com a presença do personal de Gracyanne Barbosa. O profissional foi convidado para participar do vespertino, nesta segunda-feira, 29, e contar detalhes do seu caso com a influenciadora digital fitness, agora ex do cantor Belo. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora do SBT conta que não sabia que o educador físico estaria na sede da emissora para participar do seu programa.

Em uma das edições do Fofocalizando, a dona do meme "Sou toda natural, bonita pra caramba", afirmou que Gilson estava participando de podcasts e dando entrevistas para se manter na mídia e garantir vaga em A Fazenda, reality show do qual ela participou no ano passado.

"Sim, eu falei do Gilson, só que ele ia para A Fazenda, isso mesmo. Então, quando eu descobri que ele tava no SBT, eu tomei um [susto], eu gelei e falei: 'Ai meu Deus, eu falei mal, meio mal dele'. E depois encontrando no palco, também fica um climão, é meio assim", revela.