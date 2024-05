Confira detalhes de decoração luxuosa do casamento de Monique Evans e Cacá Werneck

Monique Evans e Cacá Werneck se casaram em linda cerimônia no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (16); confira detalhes da decoração luxuosa do casamento!

A apresentadora Monique Evans e a DJ Cacá Werneck se casaram nesta noite de quinta-feira, 16. A cerimônia foi realizada em um sítio em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro, e contou com uma decoração luxuosa para celebrar a união das duas.

O casal não poupou dinheiro para entregar a melhor festa para seus 230 convidados. Segundo o Gshow, elas desembolsaram R$ 800 mil, que resultaram em uma linda decoração para o evento.

Seguindo o clima intimista do sítio, o salão foi decorado com muitas plantas, seguindo a paleta de cores de verde e branco, além de muita madeira para dar um toque rústico no local. Foram colocadas grandes mesas de jantar para reunir os convidados, além de outras menores individuais, para grupos pequenos de pessoas.

Cada tipo de mesa foi decorada de forma diferente. A grande mesa de jantar contou com toalha de mesa e guardanapos de pano brancos, que contrastaram com a louça verde-escuro. Já as mesas pequenas inverteram a ordem, apostando em toalhas e guardanapos verdes, com a louça branca.

O lado de fora da festa e a pista de dança foram decorados com lindas lanternas amarelas. A entrada contou com um longo corredor com arco de flores brancas, além de uma estante rústica com as lembrancinhas do casamento.

E não faltou comida! O buffet contou com diversos docinhos e salgados deliciosos para os convidados, que foram misturados entre as flores brancas, para dar um toque especial. A festa ainda contou com um bar, que serviu drinks com muitas frutas e variedades de bebidas para os convidados.

Monique e Cacá optaram por um bolo de casamento simples, mas muito bonito! Ele contou com três andares e foi decorado com lírios. Além disso, a cobertura do bolo foi feita para imitar pétalas de lírios, dando um efeito super chique para o doce!

Confira as fotos:

Tudo sobre o casamento de Monique Evans e Cacá Werneck

A apresentadora Monique Evans e a DJ Cacá Werneck se casaram nesta quinta-feira, 16, em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. Após 10 anos de relacionamento, elas decidiram selar sua união em uma cerimônia luxuosa que contou com 230 convidados.

Para seu quinto casamento, a mãe de Bárbara Evans apostou em um lindo vestido luxuoso, assinado pela estilista Michelly X. O modelito conta com 15 mil pérolas e 10 mil cristais, combinados com um decote poderoso e saia volumosa. Ela também decidiu não usar véu e apostou em uma tiara bordada para a ocasião.

Cacá usou um terno branco diferentão, com calça de cintura baixa, colete de alfaiataria e blazer curto, combinados com tênis branco. Ela subiu ao altar ao som de La Isla Bonita, sucesso de Madonna.

