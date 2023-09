Esposa de Roberto Justus recebe convidados em jantar à francesa: "Elegância surreal"

Esposa de Roberto Justus recebe convidados para jantar; veja detalhes da decoração

A influenciadora Ana Paula Siebert recebeu amigos nesta semana durante um jantar luxuoso ao lado do marido, o empresário Roberto Justus. O casal mostrou nas redes sociais os detalhes da recepção que deixou os seguidores babando.

"Um jantar verde-lima! Acho que uma das minhas mesas favoritas. Gostaram?", questionou ela. No vídeo, é possível ver a mesa posta com arranjos florais, velas, louças e taças de cristal estrategicamente posicionadas.

Após a celebração, ela contou alguns detalhes nas redes sociais. Siebert disse que o jantar foi servido à francesa, ou seja, garçons serviram os pratos se posicionando do lado esquerdo de cada pessoa. "Eu faço menu para os convidados escolherem o que preferem", declarou ela.

Nos comentários, fãs elogiaram o bom gosto do jantar. "Impecável como sempre", comentou um. "Gente e esses porta guardanapos? Apaixonada! Tudo belíssimo. Parabéns pelo bom gosto de sempre", declarou outro. "É de uma elegância e bom gosto surreal", disparou outro.

Sucesso nas redes sociais e com milhões de seguidores, Ana Paula Siebert é casada com Roberto Justus desde 2015. Os dois tem uma filha, a lindíssima Vicky Justus. Ela é conhecida pela elegância e bom gosto em cada produção.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Look de Rafa Justus surpreende

Um look usado pela jovem Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro, está gerando comentários nas redes sociais. É que a jovem saiu para curtir uma noitada com o pai e acabou dividindo opiniões com sua produção ousada.

A foto publicada por Roberto Justus na noite deste domingo, 20, mostra a jovem com um vestido brilhante, sandália de saltos e maquiagem carregada. "Saindo ontem com a minha princesa para uma super festa!", comemorou ele.