David Harbour e Lily Allen mostram sua casa: Toda cor de rosa e floral

O ator estadunidense David Harbour e sua esposa, a cantora Lily Allen, mostraram sua casa com uma decoração única e icônica

O ator estadunidense David Harbour e a cantora Lily Allen, sua esposa, fizeram um tour de seu apartamento para lá de excêntrico e único. Os dois se casaram em Las Vegas, em uma cerimônia com o sósia de Elvis Presley, em 2020. Então os dois foram morar nesta casa, descrita por Lily como "estranha e maravilhosa". O imóvel tem uma arquitetura clássica, no estilo italiano no século XIX, porém, a famosa, mãe de duas duas meninas, Ethel Mary (11) e Marnie Rose (10), queria uma casa mais aconchegante para a família. Foi então que o casal decidiu apostar em uma decoração no estilo maximalista - muitos objetor, móveis e estampas - com detalhes em floral!

Segundo David: "Lily é alguém que vive com cor de uma forma mais profunda que a maioria das pessoas. Seus gostos são ousados, bobos, divertidos, excêntricos - é empolgante", contou o ator de Stranger Things. O design de interiores sempre foi algo presente no relacionamento dos dois, desde o início do namoro, em 2019. Segundo o ator, a cantora disse querer uma cozinha com armários ingleses desde o primeiro encontro dos dois, e ela conseguiu conquistar seus armários dos sonhos em sua casa em Nova York, ainda que o resto do ambiente não tenha a inspiração britânica que a famosa esperava.

O designer do casal, Billy Cotton, compartilhou que a ideia da casa foi uma decoração "como se eles tivessem herdado a casa de uma nonna [vovó] italiana excêntrica com gosto fabuloso". A cozinha dos dois é decorada e equipada com bancadas de mármore, um lustre maravilhoso e molduras da estrutura original da casa, que foram preservadas. Segundo Allen: "Minha grande prioridade para esta sala era que eu só queria que a luz refletisse em todas as paredes. Parece muito luxuoso, aconchegante e funcional."

O banheiro dos dois tem uma pia dupla com torneiras em formato de cisne, uma banheira rosa e uma lareira! Harbour explicou: "Criamos esse design, como se quiséssemos uma sensação parisiense. Em algum lugar você pode se sentir como se estivesse lendo Proust na banheira ou algo assim."

O quarto é decorado com roupas de cama e paredes em um tom rosa, com quadros em estampas de flamingo, e um recanto de leitura. Já na sala localizada no térreo há estampas de tigre e móveis diferentes, junto a uma lareira: "Adoro a lareira aqui", diz Harbour.

No quintal do casal, os dois tem uma sauna finlandesa e uma piscina fria personalizada, onde David diz adorar passar seu tempo.

"Garden Room": O quarto da casa do casal que virou capa de revista

Na casa de David e Lily, os dois tem um cômodo com papéis de parede pintados a mão por Zuber é colado com estampas florais pelas paredes, junto a uma lareira de aspecto moderno e quadrado, um sofá e poltronas de veludo em um tom verde apagado, e uma mesa escrivaninha com um toque mais clássico. A sala ainda possui quadros pendurados bem coloridos e um lustre gigante de cristais!

O quarto tem uma estética maximalista, mas visando o conforto e estampas leves, com abajur enfeitado, flores esbeltas sob as mesas e chão, e ainda tapetes em tons de azul-claro e dourado, combinando com os tons em maioria, verdes, azuis e rosas do ambiente. A sala é tão única que foi capa da revista AD: ARCHITECTURAL DIGEST!