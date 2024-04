Ex-BBB Davi faz desabafo após recuperar perfil hackeado: 'Muito triste'

Campeão do BBB 24, Davi lamentou a invasão em seu perfil na rede social e agradeceu o apoio dos fãs após recuperar a conta

Davi Brito, campeão do BBB 24, da Globo, teve seu perfil no Instagram hackeado durante a noite de segunda-feira, 29, logo após publicar uma nova foto. Ao longo desta madrugada, 30, o ex-brother conseguiu recuperar a conta com mais de 10 milhões de seguidores na rede social e fez um breve desabafo a respeito do ocorrido.

Através dos stories, Davi gravou um vídeo para agradecer todo apoio recebido dos fãs durante o momento de desespero. "Pessoal, boa noite. Estou passando aqui para agradecer a cada um de vocês que se movimentaram para me ajudar. Graças a Deus a conta foi recuperada com sucesso. Amanhã estaremos aí voltando às atividades com todo vigor", iniciou ele.

Em seguida, o ex-participante do BBB 24 revelou estar chateado com a situação e ressaltou que os últimos dias não têm sido fáceis para ele. "Fico muito triste. Estou muito triste, muito, muito, muito, muito, muito com essa situação que aconteceu, porque não é fácil e não está sendo fácil. Mas, com toda a luta, com tudo que está acontecendo, a gente está indo para cima com toda a força que a gente tem", desabafou Davi Brito.

E completou: "Quero agradecer a cada um de vocês. Deus abençoe e conta recuperada com sucesso. Muito obrigado. A palavra é 'gratidão'. Um beijo, fiquem com Deus". Além do perfil do vencedor do BBB 24, a rede social de Raquel Brito, irmã do jovem, também foi invadida.

ACABOU! Davi recuperou o seu Instagram e publicou um Story agradecendo o empenho de quem se juntou para ajudá-lo.



No Twitter, um tweet foi publicado em seu perfil oficial: "Conseguirmos toda turbulência acabou , obrigada pelo apoio de todos !!" pic.twitter.com/KIsEpHZMDh — Antenados (@canalantenados) April 30, 2024

Globo oficializa data de estreia para documentário sobre Davi

A estreia do documentário sobre a vida de Davi Brito no Globoplay já tem data confirmada! Para a alegria dos fãs do baiano, a produção que contará a trajetória do campeão do Big Brother Brasil 24 chega ainda neste mês na casa dos internautas.

Segundo informações da assessoria de imprensa da emissora, 'Davi - Um cara comum da Bahia' chega com exclusividade ao streaming da Globo no dia 08 de maio. O nome faz referência à fala de Rodriguinho, um dos participantes do reality que desacreditou da possibilidade de vitória do ex-brother.

No documentário, o público terá acesso a detalhes da infância de Davi em Cajazeiras, na Bahia. Além de saber mais sobre o que o levou a ser o grande campeão do programa, qual foi sua estratégia para lidar com os conflitos no jogo e o impacto da fama após o confinamento.

A produção Original Globoplay tem direção artística de Duda Martins, roteiro de Taís Amordivino, produção executiva de Anelise Franco e direção de gênero de Mariano Boni.