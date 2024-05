Ex-BBB Hadson Nery revela como faturou prêmio do reality show em cinco meses

Apesar de não ter vencido o BBB 20, Hadson Nery afirmou ter conseguido o valor do campeão em apenas cinco meses fora do reality

Ex-BBB 20, o treinador de futebol Hadson Nery precisou se reinventar após sua eliminação do reality show da TV Globo. Na época, ele deixou o confinamento em meio a pandemia de Covid-19 e não conseguiu realizar eventos presenciais, assim como ex-participantes de outras edições, para tentar expandir sua fonte de renda.

Apesar de não ter sido o campeão da temporada, Hadson revelou que faturou o prêmio final da competição - de R$ 1,5 milhão à época - em apenas cinco meses. Em entrevista ao site G1, ele contou que conseguiu atingir o valor através de sua conta em uma plataforma de conteúdo adulto.

Cobrando R$ 99 por assinatura, em 15 dias o ex-participante do BBB 20 acumulou R$ 150 mil. "Ganhei em cinco meses de plataforma o equivalente ao prêmio do BBB", declarou o treinador. Para Hadson Nery, plataformas de conteúdo adulto possuem um papel semelhante ao de revistas antigas de nudez.

Vale lembrar que além do reality show da Globo, Hadson Nery participou da última edição do 'Power Couple Brasil', da Record TV. Ao lado da esposa, Eliza Fagundes, ele foi eliminado com 18,17% dos votos do público.

Ex-BBB Juninho voltou a ser motoboy para pagar pensão da filha

Juninho (45), ex-participante do BBB 24, revelou que precisou voltar a atuar como motoboy pelas ruas do Rio de Janeiro porque estava sem condições de manter despesas básicas de sua rotina diária. Em entrevista à CARAS Brasil, o carioca abriu a intimidade e comentou sobre as dificuldades que passou a enfrentar após deixar o reality da TV Globo.

"O retorno [para o trabalho de motoboy] foi necessário para quitar despesas indispensáveis na minha rotina, como pensão alimentícia que pago da minha filha Maria Clara", revela Juninho, que ainda tem esperança de ver novas oportunidades bater em sua porta. "Elas estão surgindo de forma tímida, mas devido a algumas restrições de contrato, não tenho como seguir com algumas", diz.

Desde que compartilhou sua história, o motociclista começou a receber várias propostas, inclusive, já participou de alguns eventos. Um deles foi a premiação Sim à Igualdade Racial, um projeto que destaca o trabalho de pessoas negras no Brasil. "Me senti honrado em participar", comemora. Confira a entrevista completa com Juninho!