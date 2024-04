Globo oficializa data de estreia para documentário sobre Davi Brito

Documentário sobre trajetória do campeão do BBB 24, Davi Brito, ganhou data de estreia oficial no Globoplay; saiba quando será lançado

A estreia do documentário sobre a vida de Davi Brito no Globoplay já tem data confirmada! Para a alegria dos fãs do baiano, a produção que contará a trajetória do campeão do Big Brother Brasil 24 chega ainda neste mês na casa dos internautas.

Segundo informações da assessoria de imprensa da emissora, 'Davi - Um cara comum da Bahia' chega com exclusividade ao streaming da Globo no dia 08 de maio. O nome faz referência à fala de Rodriguinho, um dos participantes do reality que desacreditou da possibilidade de vitória do ex-brother.

No documentário, o público terá acesso à detalhes da infância de Davi em Cajazeiras, na Bahia. Além de saber mais sobre o que o levou a ser o grande campeão do programa, qual foi sua estratégia para lidar com os conflitos no jogo e o impacto da fama após o confinamento.

A produção Original Globoplay tem direção artística de Duda Martins, roteiro de Taís Amordivino, produção executiva de Anelise Franco e direção de gênero de Mariano Boni.

O que sabemos sobre o documentário de Davi?

Além disso, o documentário também contará com depoimento de personalidades famosas como Leo Santana, Xanddy Harmonia e Carla Perez, que gravaram cenas em total sigilo falando sobre a força e movimento que Davi provocou fora do reality show, principalmente na Bahia.

Além disso, o documentário também contará com depoimento de personalidades famosas como Leo Santana, Xanddy Harmonia e Carla Perez, que gravaram cenas em total sigilo falando sobre a força e movimento que Davi provocou fora do reality show, principalmente na Bahia.

No último dia 23, a Contigo! divulgou com exclusividade que o projeto terá uma parte roteirizada onde os atores baianos Jean Pedro e Mariana Freire irão interpretar o romance do motorista de aplicativo com Mani Reggo, com quem ele revelou ter vivido diversos momentos importantes fora do BBB 24.

Nos últimos dias, a equipe do documentário também gravou Davi visitando a antiga casa de sua mãe, em Cajazeiras, bairro onde ele cresceu. O imóvel, inclusive, por muito tempo causou medo na família. Construído próximo a uma encosta, ele corre risco de desabamento e provocava insegurança durante período de fortes chuvas.

Quanto a presença de Mani, ainda não há informações se a vendedora de lanches deve aparecer no documentário, mas ela chegou a gravar alguns vídeos para a produção. Antes da briga, a Globo pretendia mostrar detalhes sobre a relação do casal, que durante BBB 24, afirmara diversas vezes comentou sobre o desejo de se casar e seguirem juntos.