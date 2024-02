BBB 24: Irmã de Davi denuncia descaso da prefeitura após mãe sofrer com deslizamento

Procurada pela CARAS Brasil, irmã de Davi, do BBB 24, revelou preocupação da família após mãe viver em situação de alerta com casa perto de encosta

A família de Davi, do BBB 24, tem enfrentado momentos de terror após Salvador sofrer com fortes chuvas na manhã desta quinta-feira, 22. Depois de uma enxurrada, um pequeno deslizamento de terra acendeu ainda mais um alerta e tem gerado preocupação à matriarca da família, dona Elisângela. Procurado pela CARAS Brasil, Raquel Brito, irmã do motorista de aplicativo, afirmou que tem esperado por ajuda da prefeitura.

"A terra está caindo. Com a chuva que deu, deslizou mais um pouquinho. A gente está aqui preocupado, sem saber o que vai fazer para poder resolver logo essa situação. Mas está difícil, muito difícil", disse Raquel, angustiada com a possibilidade de acontecer algum desastre.

Ela completou dizendo que a prefeitura chegou a entrar em contato e informar que iria analisar a situação do imóvel, mas acabou não indo ao local para ajudar com respostas. "A prefeitura ia lá [olhar a casa], só que acabou nem indo. Mas a gente está tentando se planejar o mais rápido possivel, para ela poder sair do imóvel", disse.

Mais cedo a mãe de Davi assustou os fãs do baiano ao compartilhar um desabafo no Instagram em meio a uma tempestade que atingia a cidade de Salvador. Através de um vídeo, ela mostrou a situação de sua casa e confessou que temia por um desabamento da casa, que fica próxima a uma encosta.

Por conta da forte chuva, foi colocado uma lona preta, para impedir que a terra invada a casa. "Esse colchão é onde tenho feito meu refúgio. Caso precise, tenho uma sacola pronta com roupa e documento. Só a graça…”, disse ela, enquanto mostrava a forte chuva caindo.

Vale destacar que essa não é a primeira vez que Elisângela faz desabafos sobre sua situação. Ainda logo quando Davi foi anunciado no BBB 24, ela surgiu aos prantos celebrando a conquista do filho e revelando que a família vivia em situação de vulnerabilidade.

"Eu quero agradecer primeiro a Deus, depois à Globo por ter dado essa oportunidade ao meu filho. Gente, vote, sabe por quê? Minha casa tem um morro em cima caindo pedra! Meu filho vendeu água de um real, vendeu fruta, vendeu picolé. Hoje para mim como mãe do Davi é uma emoção muito grande, de coração. Obrigado, gente, povo! A gente tem voz", afirmou.

A prefeitura de Salvador foi procurada pela reportagem, mas até o momento da publicação desta matéria não tivemos respostas sobre o assunto.