Marcela Mc Gowan mostra gatinha que adotou no Rio Grande do Sul

Marcela Mc Gowan compartilhou em suas redes sociais novas fotos da gata que adotou; a ex-BBB trabalhou como médica voluntária em hospitais no RS

De volta depois de passar dias como voluntária no Rio Grande do Sul, a ex-BBB, Marcela Mc Gowan compartilhou em suas redes sociais que adotou uma gatinha de um abrigo que serviu como voluntária, em Canoas. Nesta terça-feira, 21, a ex-BBB compartilhou novos registros da gatinha e derreteu seus seguidores.

"Cheguei pronta para dar a vida de burguesinha safada para essa nenê", brincou a ex-BBB 20 na legenda. A criadora de conteúdo digital contou, em seu perfil, como atuou durante sua passagem por lá: ela fotografou bichinhos desamparados, buscando reencontrar seus lares. Além disso, ela ajudou a limpar caixas de areia os animais.

A adoção à felina aconteceu durante a última semana, e Marcela dividiu a novidade com seus seguidores, na época. Além da médica, famosos e também ex-BBBs como Pedro Scooby e Camilla de Lucas também adotaram pets desamparados pela tragédia do Rio Grande do Sul.

Há duas semanas, o surfista contou sua história com o cachorro, chamado Eldorado: "Teve um cachorro que ficou no meu colinho no jet ski. E eu até falei 'ele me adotou'. Só que depois que ele foi para a triagem, eu acabei não encontrando mais ele. Aí eu comecei a perguntar para todo mundo. Achamos. Ele vai comigo para o Rio de Janeiro", contou.

Marcela Mc Gowan desabafa após voltar do Rio Grande do Sul

Marcela Mc Gowan contou aos seus seguidores que voltou de sua missão no Rio Grande do Sul. A ex-BBB e médica colocou em prática seus conhecimentos de ginecologista e obstetra para ajudar voluntariamente nos locais afetados durante os últimos dias em Canoas, no RS.

Em suas redes sociais, Marcela desabafou: "A situação é muito triste, muito preocupante, muito maior do que a gente consegue mensurar vendo na mídia. Muitas pessoas simplesmente perderam tudo, mais do que isso, essas pessoas viveram um trauma que eu não sei como e quando vai ser reparado. As chuvas continuam acontecendo, ainda tem insegurança, ainda tem instabilidade,"relatou em vídeo.

A médica também pediu que as pessoas continuem doando tudo que puderem, alimentos, roupas e, principalmente, água. Mais ainda, a médica pede que as pessoas se voluntariem para ajudar, mas que se comprometam em ir aos locais que se inscreveram para não deixar na mão quem precisa.