Leandra Leal encanta ao exibir barriga de grávida: "26 semanas"

A atriz Leandra Leal arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao postar uma foto exibindo o seu barrigão de grávida

Nesta terça-feira, 21, Leandra Leal encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma nova foto exibindo seu barrigão de grávida. Ela está à espera de seu primeiro bebê com o cineasta Guilherme Burgos, que será um menino.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz postou uma foto em que aparece em meio à natura. Ela aparece usando uma camiseta branca e um calça preta, enquanto segura a barriga com uma das mãos. "26 semanas!", celebrou a artista.

Os fãs se derreteram pelo registro. "Carinha de mamãe!", disse uma seguidora. "Belíssima", escreveu outra. "Linda mamãe, que barriga linda demais", falou uma fã. "Linda demais. Deus te abençoe", comentou mais uma.

Vale lembrar que Leandra é mãe de Julia, de nove anos, fruto de um processo de adoção que durou mais de três anos com seu ex-marido, Alê Youssef.

Leandra Leal relata distorção de imagem

A atriz Leandra Leal usou as redes sociais na manhã desta última segunda-feira, 20, para dividir com os seguidores um relato bastante pessoal envolvendo autoestima. Ela abriu o coração e revelou ter sofrido com distorção de imagem ao longo de sua carreira artística.

"Antes de tudo, isso é uma experiência minha e só por acreditar que pode em alguma camada se relacionar com outras experiências, resolvi compartilhar. Normalmente eu prefiro compartilhar minhas vivências através dos meus trabalhos, com as camadas, proteções e exposições, trocas e transformações que arte pode provocar [...]", iniciou.

"Em um passado não muito distante eu me colocava defeitos, cheguei a entrar diversas vezes em dietas mirabolantes, remédios milagrosos, exercícios loucos, mesmo sendo uma mulher magra! Dá pra acreditar? Mas isso é só 1% do efeito que comentários absurdos sobre o corpo alheio causam, que me motiva também é ver como essa questão vire e mexe volta a ser uma pauta preocupante e abrangente na vida das pessoas. Em especial para meninas e mulheres, que em algum momento da vida se olharam, não se gostaram e se forçaram a mudar algo [...]", acrescentou. Confira o desabafo completo!