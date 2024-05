Jojo Todynho: relembre processo de emagrecimento da artista

Jojo Todynho completou nove meses desde que realizou a cirurgia bariátrica; confira os principais acontecimentos e mudanças nesse período

Nesta semana, a cantora Jojo Todynho (27) movimentou as redes sociais após compartilhar uma foto onde mostrava sua nova silhueta. A estrela perdeu mais de 40 kg ao optar pela cirurgia bariátrica, que é a redução do estômago. A CARAS Brasil faz, a seguir, uma retrospectiva dos principais acontecimentos no processo de emagrecimento da artista. Confira.

Jojo realizou a cirurgia bariátrica em agosto do ano passado. Em suas primeiras aparições públicas, a cantora recebeu alguns comentários negativos com relação ao seu corpo. Na época, alguns internautas questionaram que Jojo, mesmo após a cirurgia, não teria emagrecido. Ela aproveitou para esclarecer sobre o processo de emagrecimento.

Sem papas na língua, Jojo soltou o verbo. "Sim, ignorante. Bariátrica não é lipo. Vai ler sobre em vez de falar besteira. Está sem obra, né? Só pode", esbravejou. "O pior hábito do ser humano é a extrema ignorância, gente se informem sobre qualquer assunto para não passar vergonha."

MUDANÇA NA ROTINA

Depois que realizou a cirurgia bariátrica, Jojo confessou que precisou reorganizar toda sua rotina e estilo de vida. A campeã de A Fazenda 12, da Record TV, passou a frequentar academias e que está bastante focada nos exercícios físicos. "Malho segunda, quarta e sexta. Terça-feira faço tênis e natação. Quinta eu descanso", contou ela.

Além de alimentação saudável e exercícios físicos, a artista revelou mais um detalhe muito importante em seu processo de emagrecimento. Jojo contou que é preciso fazer a reposição de nutrientes em seu corpo, já que ele pode ficar deficiente de vitaminas e hormônios após o procedimento.

DESAFIOS E REFLEXÕES

Durante participação no programa É de Casa, na TV Globo, Jojo Todynho revelou que o processo de emagrecimento não é fácil. Além disso, ela reforçou que a cirurgia bariátrica tem suas vantagens e desvantagens: "Tinha receio, aí resolvi fazer e foi a melhor escolha da minha vida. Vivo uma relação de amor e ódio com a bariátrica", declarou Jojo.

