Roberto Justus surge emocionado ao falar da filha Fabiana Justus: ‘Emoção'

Roberto Justus apareceu com a voz embargada de emoção ao receber visita surpresa da filha Fabiana Justus durante festa no sítio

O empresário Roberto Justus apareceu emocionado e com a voz embargada em um vídeo da festa de aniversário da filha caçula, Vicky. As imagens foram compartilhadas pela esposa dele, Ana Paula Siebert, e mostraram um trecho do discurso dele ao receber uma surpresa da filha Fabiana Justus.

Fabiana, que está em tratamento contra o câncer, foi de surpresa ao evento e emocionou a todos com sua presença. Então, Roberto Justus pegou o microfone para anunciar a chegada da filha.

"A Fabi está aqui e vai dar tchau para todo mundo. Vem, Fabi! Quatro meses depois, do hospital para cada, ela resolveu passear. Ela não vai chegar perto de ninguém, porque as defesas ainda estão muito baixas, mas vai dar tchau para todo mundo", disse ele.

Assista ao vídeo:

Fabiana Justus conta detalhes da surpresa para a família

A influenciadora digital Fabiana Justus contou detalhes de como foi ter ido ao aniversário da irmã caçula, Vicky, no último sábado, 18, após ficar quatro meses em isolamento total. Ela está em recuperação do seu tratamento contra a leucemia e não tem encontrado a sua família pessoalmente para evitar prejudicar a sua imunidade. Porém, ela abriu uma exceção neste final de semana para ir parabenizar a irmã e reencontrar sua família no sítio.

Fabiana não contou para ninguém que estava indo até a festa e surpreendeu a todos. Com isso, a emoção tomou conta dos familiares, que ficaram encantados com a presença dela. Nos stories do Instagram, ela relatou como foi encontrá-los.

"Foi muito emocionante, não sei nem explicar para vocês. O nosso plano era passear de carro. O Bruno deu a ideia para passear um pouco. E ele falou: ‘Para a gente ter algum lugar vamos até o sítio, a gente só dá um oi para os seus pais, seu irmãos e vai embora’. O que aconteceu? A única pessoa para quem eu tinha contado que eu ia era a Si, e ela falou: ‘Conto para alguém?’. E eu falei: ‘Não, espera’. Quando eu estava chegando, eu falei para ela avisar meu pai que eu estava chegando, e ele me ligou. Quando a gente chegou, a gente parou o carro mais para cima para eu não chegar perto das pessoas da festa porque não posso ter contato. Eu já saí do carro de máscara, passei repelente, porque lá é cheio de mosquito. Eu desci do carro e meus irmãos estavam subindo. Eu e a Rafa nos abraçamos e choramos horrores. Meu irmão também. Eu não abraçava as pessoas há muito tempo”, disse ela.

E completou: "Na hora não deu para não abraçar. Eu estava há muitos meses sem ver meus irmãos. Eu estava ao ar livre, com a máscara. Eu pensei: ‘Gente, o amor acima de tudo, não vai fazer mal’. Eu abracei meu pai também. Minha mãe estava em pânico, mas resolveu me abraçar também. Eu fiquei mais com a minha família. E eu fui descendo para perto da festa, mas ainda de longe. Meu pai desceu, pegou o microfone e contou para todo mundo que eu estava lá. Quando eu estava descendo, estava a festa inteira olhando para mim. O meu pai falou: ‘A minha filha não sai há quatro meses, não vê ninguém, não vê os irmãos. E veio de surpresa’. Estava todo mundo emocionado nessa hora”.

Então, ela falou sobre mais reações. "As minhas filhas ficaram tão felizes porque eu só estou em casa e saio para fazer o acompanhamento no hospital, então a hora que elas me viram lá, elas vieram correndo me abraçar. Elas ficaram tão felizes. A Paula chorava, não acreditava que eu estava lá”.

Por fim, ela contou sobre a alegria de ter tomado a decisão de ir. "Eu pensei: ‘Se tem uma oportunidade para eu ir, é em um lugar aberto, arejado, tomar os cuidados’. Ninguém chegou perto de mim, todo mundo respeitou. Valeu muito ter ido. Não esperava ter parado a festa, mas foi muito especial. Agradeci muito o Bruno pela ideia. Não é uma ideia que eu teria. Isolamento é isolamento, mas ele falou para ir passear. Eu estava sofrendo de perder momentos familiares. Foi muito legal”, finalizou.