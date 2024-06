Tadeu Schmidt abre o jogo sobre ter filhos LGBTQIA+

Tadeu Schmidt abriu o jogo sobre ter filhos membros da comunidade LGBTQIA+. O apresentador é pai de Valentina, que recentemente se assumiu queer

A comunidade LGBTQIA+ já alcançou muitos direitos, mas ainda falta um longo caminho para a igualdade. Nesta sexta-feira, 21, Tadeu Schmidt comentou sobre o tema e questionou o fato de as pessoas ainda se importarem com a orientação sexual dos outros.

"Não tenho a pretensão de ver esse futuro, mas imagino que daqui a 200 anos vão olhar para trás e pensar 'meu Deus do céu, no século 21 as pessoas se importavam com a orientação sexual dos outros por quê?'", disse ele em entrevista para a Quem.

O jornalista ainda reconheceu que cresceu em uma sociedade homofóbica. "Sou de uma geração absolutamente homofóbica, que ia para o estádio e atacava o outro por xingamentos homofóbicos, que fazia piada homofóbica, que criticava alguém e falava assim 'ah, fulano tem sucesso, mas é gay, né?', como se isso fosse um problema. Não existe absolutamente nenhuma questão para você pensar assim 'caramba, mas como assim são gays, são lésbicas, eles são trans, mas, ah por que...'", disse.

Casado com Ana Cristina Schmidt, Tadeu é pai de Valentina, de 21 anos, e Laura, de 20. Recentemente, Valentina se assumiu queer e o famoso afirmou que não vê nada de errado nisso.

"Para os pais que estão passando por esse momento de descoberta: não tem nada de errado. Não tem porque você ficar se preocupando, criticando. Não existe nada de errado na orientação sexual da pessoa. Isso diz respeito a ela. Errado é trair, é você ser um casal hétero e ter várias amantes. Errado é ser desonesto, ser mentiroso", concluiu.

Queer diz respeito a quem não se identifica e não se rotula em nenhum gênero.

Tradição

Recentemente, Tadeu Schmidt e a esposa, Ana Cristina Schmidt completaram 26 anos de casamento! O casal publicou registros apaixonados nas redes sociais, e o apresentador compartilhou uma tradição que seguem todos os anos em comemoração a data.

Na foto, Ana vestia a mesma calça preta de quando deram o primeiro beijo, há mais de duas décadas. Agora, essa roupa é guardada para ser usada somente na data em que celebram mais um ano de casamento.

“Comemoramos nosso aniversário de casamento seguindo a tradição: jantar a dois, muito vinho e mozão vestindo A MESMA CALÇA PRETA que ela vestia 26 anos atrás, quando demos o primeiro beijo. (Depois do uso, a calça volta para um saco plástico para permanecer preservada e ser usada uma vez por aпо.) P.S. pelas caras na última foto, vocês entendem por que demorei tanto pra postar, né?”, legendou o apresentador, que compartilhou fotos da noite de comemoração em seu Instagram.