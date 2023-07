Titi Müller revela relacionamentos com outras mulheres e troca de beijos com apresentadora

Apresentadora Titi Müller assumiu recentemente o namoro com Lívia Lobato, profissional de relações públicas

Nesta última segunda-feira, 3, a apresentadora de 36 anos de idade, Titi Müller, decidiu usar sua participação no Balzacs Podcast para comentar sobre a repercussão de seu namoro com Lívia Lobato, profissional de relações públicas. A famosa revelou que ficou surpresa com a reação da internet ao descobrir que ela é bissexual, visto que não seria a primeira vez que ela se relacionava com uma mulher.

“Já falei que namorei mulher algumas vezes. Falo nos stories. Para mim, [a foto] era mais um dia na vida. E a gente está tão na bolha que eu pensei: 'uma mulher beijando uma mulher, falando que está feliz e está tudo certo'”, explicou a apresentadora, durante a entrevista.

“Você já namorou outras mulheres então?”, perguntou a apresentadora do programa. “Eu já. Um relacionamento. Não foi tão duradoura porque ela se mudou para Los Angeles. Foi um relacionamento que eu não postei, pois ela é uma pessoa ‘panicada’ com qualquer possibilidade de exposição”, relatou Titi.

Então, Titi falou que a foto não foi uma novidade e que já publicou outras imagens beijando mulheres. Aliás, uma delas seria com sua grande amiga e icônica VJ da MTV, MariMoon, com quem revelou já ter ficado.

“Já postei 20 mil fotos postando a MariMoon, que parece que é café com leite, mas não é porque a gente já se pegou. A gente não transou. Não rolou, a gente já tinha ultrapassado muito a barreira da amizade naquele momento”, relembrou Titi.

Titi Müllerrecentemente teve um breve relacionamento com o criador de conteúdo Gentil Nascimento, o primeiro affair que manteve desde o fim de seu casamento conturbado com o artista Tomas Bertoni, que durou dois anos. A apresentadora e o guitarrista da banda Scalene ficaram juntos por quatro anos no total e são pais de Benjamin, de três anos de idade.