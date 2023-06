Chloë Grace Moretz aproveita Parada Gay ao lado da namorada e surpreende internautas

Atriz Chloë Grace Moretz vive relacionamento com Kate Harrison desde 2018, mas muitos não sabiam

Neste último domingo, 25, aconteceu a Parada do Orgulho LGBTQIAP+ em Nova York, nos Estados Unidos da América. Porém, a internet parou ao se chocar com a informação de que a atriz Chloë Grace Moretz, de 26 anos de idade, namora uma mulher, a modelo Kate Harrison. A sexualidade da famosa nunca foi um segredo, mas a maioria das pessoas não fazia ideia.

Com uma relação mais discreta, Chloë e Kate estão juntas desde o ano de 2018, fazendo apenas algumas raras aparições em público. Porém, desta vez, o casal decidiu celebrar o amor da melhor forma possível pelas ruas de Manhattan.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Kate relatou a ida ao evento junto da namorada. “Marcha ‘NYC Dyke’. Que aventura incrível com pessoas incríveis”, escreveu a modelo, na legenda da postagem em suas redes sociais, mostrando momentos vividos durante a parada.

Os comentários em todas as redes sociais foram inundados de usuários que não faziam ideia da sexualidade da atriz, muito menos que ela vivia um relacionamento com uma mulher. “Minha namorada tem uma namorada que tem uma namorada”, brincou uma internauta. “Eu fico muito feliz em saber que a Chloë Moretz tem uma namorada, porque quando eu vi a querida desabotoando a camisa de outra mulher com apenas uma mão em O Mau Exemplo de Cameron Post, eu pensei: 'Tu é?', eu estava certa”, disse uma outra. “Como assim a Chloë é do vale?”, comentou uma terceira, surpresa com a notícia.

Chloë Grace Moretz é uma atriz de 26 anos de idade, nascida no dia 10 de fevereiro de 1997, na cidade de Atlanta, na Georgia, Estados Unidos da América. A famosa ganhou alto conhecimento por suas atuações em filmes como Kick-Ass, Carrie, A Estranha, A Quinta Onda, Se Eu Ficar, entre muitos outros longas.