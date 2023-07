Bruna Griphao revela sofrer ataques após expor bissexualidade: ‘Preconceito dói’

Em entrevista, Bruna Griphao desabafa sobre ataques que recebe após ter exposto sua bissexualidade

Durante uma entrevista para a coluna Play, do jornal O Globo, a ex-participante do Big Brother Brasil 23, Bruna Griphao, revelou que começou a ter que lidar com alguns ataques de ódio e preconceito após expor sua bissexualidade. A atriz, que sempre foi bem resolvida com o assunto e nunca teve nenhum problema com a opinião de sua família, desabafou sobre a dor que sofre por conta dos julgamentos de algumas pessoas. Porém, deixou claro que se sente em paz consigo mesma.

“Eu era bem mais nova quando comecei a me entender como mulher não hétero. Sempre tive apoio, acolhimento e espaço para conversa. Não foi uma grande questão pra mim, foi muito tranquilo”, contou a ex-participante e finalista do Big Brother Brasil 23.

Segundo Bruna, a sexualidade nunca chegou a virar um grande segredo ou mesmo um sofrimento para ela. “É só uma coisa que eu sou, que eu me entendi como. Segui a minha vida. O doido é que algumas pessoas da minha família não sabiam, e eu falei no BBB. Foi engraçado, mas não foi uma questão para eles. Me sinto muito livre e tranquila”, revelou a artista.

“O preconceito das pessoas dói, óbvio, mas é sobre elas. Hoje me sinto muito em paz e segura”, contou Bruna, que falou que, mesmo que revelar sua bissexualidade não seja algo que a machuque, o preconceito ainda é doloroso.

Bruna Griphao lamenta morte do padrasto

A família da ex-participante do Big Brother Brasil, Bruna Griphao, está passando por um momento delicado após a perda de um ente querido. A mãe da atriz, Bárbara Forfola Grigoriadis, usou as redes sociais no início do mês para comunicar a morte de seu marido, Luis Paulo, padrasto da artista.

Bárbara publicou diversas fotos do marido e fez uma declaração comovente para se despedir: “A vida na terra é muito mais passageira do que imaginamos! Aproveitemos esse período curto pra estarmos do lado de quem nos ama e de quem amamos!". Nos comentários, Bruna deixou uma mensagem para o padrasto: “Te amo eternamente”, lamentou a atriz.

