Ex-BBB Bruna Griphao lamenta morte do padrasto: “Te amo eternamente”

Ex-BBB e atriz Bruna Griphao sofre dura perda na família e faz declaração nas redes sociais

A família da ex-participante do Big Brother Brasil, Bruna Griphao, está passando por um momento delicado após a perda de um ente querido. A mãe da atriz, Bárbara Forfola Grigoriadis, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 05, para comunicar a morte de seu marido, Luis Paulo, padrasto da artista.

Bárbara publicou diversas fotos do marido e fez uma declaração comovente para se despedir: “A vida na terra é muito mais passageira do que imaginamos! Aproveitemos esse período curto pra estarmos do lado de quem nos ama e de quem amamos!!”, a mãe da atriz iniciou a homenagem ao marido.

“Foi extraordinário e uma honra estar com você meu marido, amigo, protetor, companheiro, meu grande amor. Vou sentir falta de tudo com você!! Obrigada!!!”, Bárbara concluiu, sem revelar mais detalhes sobre a partida de Luis Paulo. Nos comentários, Bruna deixou uma mensagem para o padrasto: “Te amo eternamente”, a atriz lamentou.

Uma publicação compartilhada por Barbara Foufoula Grigoriadis (@barbarafgrigo)

Bárbara e o pai de Bruna, Kakau Orphao, se divorciaram quando a atriz tinha apenas 8 anos. Durante a sua passagem pelo reality da Globo, Bruna, inclusive, chegou a revelar que estava há um ano sem ver sua mãe, que morava em uma casa de campo em Portugal com o marido desde 2020.

Bruna Griphao abre o jogo sobre retomada pós-BBB:

Em conversa com a CARAS Brasil, Bruna Griphao abriu o coração e contou como tem sido equilibrar a carreira de cantora com a vida após o reality, em que saiu como terceira colocada. Sincera, a artista revelou que a adaptação é um processo, mas que tem sido positivo.

"Sair do BBB e entender o mundo aqui fora é um processo demorado, eu ainda estou nele. Ainda estou absorvendo as coisas. Mas, no geral, tem sido muito positivo, recebi muito carinho e amor, óbvio que também recebi broncas e puxões de orelha", a loira explicou. Confira a entrevista na íntegra.