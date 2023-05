Bruna Griphao abre o jogo sobre retomada pós-BBB: 'Processo demorado'

Em entrevista à CARAS Brasil, Bruna Griphao conta mudanças na rotina após passagem pelo reality

"Estou cansada, mas muito feliz". É assim que a atriz Bruna Griphao (24) classifica o período de retomada após o confinamento na 23ª edição do Big Brother Brasil. A artista foi a terceira colocada da temporada e, em conversa com a CARAS Brasil, contou como tem sido equilibrar a carreira de cantora com a vida após o reality.

"Sair do BBB e entender o mundo aqui fora é um processo demorado, eu ainda estou nele. Ainda estou absorvendo as coisas. Mas, no geral, tem sido muito positivo, recebi muito carinho e amor, óbvio que também recebi broncas e puxões de orelha", conta Bruna Griphao . Ela, que lançou o single Queimar, diz estar trabalhando muito e dormindo pouco, mas feliz com o que está construindo.

Agora em uma nova fase da carreira, a artista afirma estar completamente focada na música. Antes, Bruna havia lançado o single Bandida, ainda no confinamento do BBB, e agora busca entender sua posição dentro da indústria musical. Além disso, ela não descarta uma volta aos trabalhos como atriz, revelando ter vontade de pisar nos palcos do teatro novamente.

Além da vida profissional, a artista também precisou aprender a lidar com os fãs e os pedidos para deixar de ser "low profile" nas redes sociais, compartilhando um pouco mais de sua vida na web. "Eu postava uma foto a cada dois meses, guardava o meu jeito para mim. As pessoas achavam que eu era uma coisa completamente diferente do que eu sou."

Agora, Bruna afirma que consegue compartilhar mais conteúdos nas redes para os fãs e que isso não se tornou uma obrigação. Ela também conta que aceita os memes e piadas da melhor maneira e que costuma se divertir em seu tempo livre vendo as brincadeiras e vídeos que os fãs fizeram com registros seus.

