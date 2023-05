Bruna Griphao revela síndrome do impostor na carreira: 'Botar para fora'

Em entrevista à CARAS Brasil, Bruna Griphao celebrou o lançamento de Queimar e a evolução na carreira musical

Conhecida por diversas novelas e pela participação na 23ª edição do Big Brother Brasil, Bruna Griphao (24) dá mais um passo na carreira musical. Agora, a artista deixa para trás a síndrome do impostor e explora seu lado mais vulnerável e pessoal. "Foi uma forma de botar para fora o que eu estava sentindo e fazer arte com isso", diz, em entrevista à CARAS Brasil.

Com o lançamento de Queimar nesta segunda-feira, 22, Bruna Griphao conta a história de um relacionamento abusivo que viveu no passado , antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil. Foi também no reality show que a atriz deu o ponta pé inicial em sua carreira musical e lançou o single Bandida, porém, ela afirma que a música já era presente em sua vida e que escrevia como um hábito.

"No meu primeiro teste [para a televisão] eu precisei cantar. Se eu não soubesse cantar, talvez eu não passaria nesse teste e a minha carreira nunca teria começado", relembra a artista, que começou a fazer aulas de canto durante a pandemia de Covid-19. Apesar disso, a decisão de se dedicar à carreira musical veio pouco tempo antes do reality. "Eu tinha a síndrome da impostora."

A atriz diz estar entendendo como será sua carreira musical. Apesar de ter crescido em estúdios de gravação, ela afirma não ser familiarizada com o ambiente da música e, por isso, quer entender melhor como será seu estilo e suas produções antes de engatilhar novos lançamentos e até mesmo projetos maiores, como álbuns ou turnês.

"Estou nesse processo de me entender como artista e o que eu quero cantar, mas sempre preservando minha identidade e minha pessoa". Bruna Griphao ainda conta que encontrou os artistas Ana Coronha e WC no Beat em estúdio, apesar disso, ela não sabe se virá uma parceria com os dois ou outros projetos.

Para o futuro, ela afirma ter vontade de voltar à atuar, em especial nos teatros. Sua última novela, Nos Tempos do Imperador, foi ao ar na Globo entre 2021 e 2022, e, apesar de estar há pouco tempo longe das produções, ela afirma que gostaria de voltar também. "Para mim faria muito sentido [voltar para o teatro] e no momento é a minha maior vontade. [Também] estou muito focada na música."