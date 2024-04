Jão rebate haters em podcast e resposta viraliza: “Quem é Jão?”

Em entrevista recente, Jão falou sobre a pressão com números e mandou uma mensagem aos haters que menosprezam seu trabalho

Jão foi um dos convidados do PodPah nesta semana e abriu o jogo sobre a preocupação de cantores com números no streaming, além de mandar um recado para os haters, que viralizou na web. Na entrevista conduzida por Igão e Mítico, o cantor voltou a falar sobre as pessoas que dizem não conhecê-lo e fez uma análise de sua trajetória musical até agora.

Segundo Jão, você só sabe que é bem sucedido quando os fãs compram o ingresso para o show. Ele também refletiu sobre a "necessidade" de lançar músicas novas o tempo todo. "A gente foi comendo pelas beiradas e eu acho isso chique, sabe? Porque o que eu gosto de fazer é: escrever, lançar meu álbum, lançar minha turnê e é isso que eu sei fazer. Eu acho que tem uma pressão e uma vontade dos artistas brasileiros de estar onipresente, fazendo tudo, lançando música a cada 15 dias, ai faz agronejo, todo mundo faz agronejo, sabe assim?", explicou.

Oapresentador do podcast Igão então, refletiu sobre a fala, dizendo que é difícil ser eficiente em tudo e declarou: “Você sabe também o valor que tem a sua arte, você não quer número, você quer sentimento”. Foi quando o cantor viu a oportunidade de expor o que pensa sobre a interpretação do streaming.

"Isso de número é muito doido. Como tudo está muito disponível, você interpretar um número é muito louco, porque você pode lançar uma música por semana, você pode fazer um milhão de coisas, e você só sabe que é real o que você construiu de verdade quando a galera paga o ingresso, vai no show e prova que está ali”, continuou o cantor.

E continuou, relembrando momentos de sua carreira até os dias de hoje: “O meu primeiro show foi para 30 pessoas em São Paulo e eu já achei aquilo magnífico. Esgotou os 30 ingressos, R$ 15 cada um. E ai o segundo tinham 200, ai depois tinham mil, quatro mil. Ai na [turnê] ‘Pirata’ a gente fez para 50 mil somando as datas e agora a gente vai fazer para 150 mil”.