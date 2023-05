Bruna Griphao é elogiada por apresentação e revela se ficou com Gabriel Santana

Atriz Bruna Griphao chama atenção pela voz e fica sem graça com pergunta de Pocah sobre affair com o ex-BBB Gabriel Santana

A atriz Bruna Griphao (24) fez sucesso em sua participação no TVZ com Pocah (28), na noite de quinta-feira, 18, e falou sobre sua vida pessoal.

A artista, que lançou se lançou como cantora, deu um verdadeiro show ao cantar seu novo single, Queimar, e foi muita elogiada pela performance nas redes sociais.

"Perfeitaaa!!! Que letra que musica que cantora arrasou", "Que voz linda", "Perfeita, simplesmente perfeita", "Emocionada real, arrasou", "Que mulher, que voz", "Arrepiei", "Maravilhosa demais", destacaram os internautas.

Questionada por Pocah sobre affair com Gabriel Santana (23), que esteve confinado com ela no BBB 23, após boatos de que os dois teriam se beijado na festa de 24 anos de Marvvila, que aconteceu na última segunda-feira, 15, a artista ficou sem graça, mas respondeu: "Não, você sabe que não! Não rolou, foi um vídeo gravado fora de ângulo. Mas foi mesmo, depois saiu o vídeo de verdade, a gente estava conversando no palco".

Confira a apresentação de Bruna Griphao e affair com Gabriel Santana:

Yasmin Brunet põe fim em boatos de rivalidade com Bruna Griphao

Na terça-feira, 16, a modelo e influenciadora digital Yasmin Brunet (34) colocou um fim nos rumores de que teria uma rivalidade com a atriz Bruna Griphao. Nos stories de seu Instagram, a loira elogiou a participante do Big Brother Brasil 23.

Os boatos de uma suposta rixa entre elas começou porque ambas são ex do campeão mundial de surfe, Gabriel Medina (29), com quem Yasmin se casou no final de 2020 em cerimônia no Havaí e anunciou separação em janeiro de 2022, e Bruna viveu romance em 2018.

Os rumores se fortaleceram com a chegada do reality da Globo, já que as artistas estavam entre os nomes cotados para integrarem o elenco do grupo Camarote e poderiam levar a possível rixa para o confinamento. Porém, somente Griphao entrou para o BBB 23.

Nos stories de sua rede social, Brunet postou que estava ouvindo a nova canção de Griphao, Queimar, e elogiou a famosa: "Essa voz + essa letra = (emoji de coração e brilho)", escreveu a filha de Luiza Brunet (60)