Yasmin Brunet põe fim nos boatos de rivalidade com Bruna Griphao e elogia a atriz

Colocando fim nos rumores de rixa por conta de Gabriel Medina, modelo Yasmin Brunet elogia nova canção da atriz Bruna Griphao

Na terça-feira, 16, a modelo e influenciadora digital Yasmin Brunet (34) colocou um fim nos rumores de que teria uma rivalidade com a atriz Bruna Griphao (24). Nos stories de seu Instagram, a loira elogiou a participante do Big Brother Brasil 23.

Os boatos de uma suposta rixa entre elas começou porque ambas são ex do campeão mundial de surfe, Gabriel Medina (29), com quem Yasmin se casou no final de 2020 em cerimônia no Havaí e anunciou separação em janeiro de 2022, e Bruna viveu romance em 2018.

Os rumores se fortaleceram com a chegada do reality da Globo, já que as artistas estavam entre os nomes cotados para integrarem o elenco do grupo Camarote e poderiam levar a possível rixa para o confinamento. Porém, somente Griphao entrou para o BBB 23.

Nos stories de sua rede social, Brunet postou que estava ouvindo a nova canção de Griphao, Queimar, e elogiou a famosa: "Essa voz + essa letra = (emoji de coração e brilho)", escreveu a filha de Luiza Brunet (60).

Confira Yasmin Brunet elogiando Bruna Griphao:

Bruna Griphao é vista em clima de romance com Gabriel Santana

Do BBB para a vida! Na noite de segunda-feira, 15, aconteceu a festa de aniversário de Marvvila, com a presença de ex-BBBs. Os atores Bruna Griphao e Gabriel Santana (23) foram flagrados em clima de muito romance durante a comemoração de 24 anos da pagodeira.

Após viverem um quase affair no reality show da TV Globo, Big Brother Brasil 23, em imagens que circulam nas redes sociais, internautas apontam que os dois trocaram beijos. Segundo post na página Segue a Cami, os ex-BBBs foram embora da festa juntos.

Na segunda-feira, 15, Bruna e Gabriel Santana ainda apareceram almoçando juntos. Em suas redes sociais, a atriz mostrou o momento ao lado do colega de confinamento. “Segundou”, escreveu, marcando o ator na postagem.