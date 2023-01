Internautas reagem com boatos de duas ex de Gabriel Medina no BBB 23

Após notícia de Bruna Griphao no BBB 23, web comenta sobre possível rivalidade da atriz com ex-mulher de Gabriel Medina no reality

O BBB 23 começa no próximo dia 16 de janeiro e muitos nomes de famosos tem sido cotados para a edição deste ano do reality da TV Globo!

Entre eles, estão os nomes de duas ex do surfista Gabriel Medina (28), a modelo Yasmin Brunet (34), com quem ele foi casado por um ano, e a atriz Bruna Griphao (23), com quem viveu affair antes do relacionamento com a filha de Luiza Brunet.

Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, Bruna Griphao está confirmada no grupo Camarote do BBB23.

Nas redes sociais, após as especulações dos nomes das artistas para o confinamento, os internautas se animaram e comentaram sobre uma possível rivalidade das duas no programa comandando por Tadeu Schmidt (48).

Vale destacar que outros nomes como Agnes Nunes, Paula Fernandes, Lívia Andrade, MC Guimê, Camila Loures, João Guilherme, Vanessa Lopes, Aline Wirley, Lucas Lucco, Fred, Vitão, também tem sido cotados.

Confira as reações dos internautas com os boatos de Yasmin Brunet e Bruna Griphao no BBB 23:

O Boninho colocou Bruna Griphao e Yasmin Brunet no BBB 23, as duas não se suportam, já quero rivalidade entre elas do começo ao fim. — JANIELSON (@euosodrac) January 7, 2023

Bruna Griphao e Yasmin Brunet

Podem protagonizar uma suposta rivalidade nessa edição.

Ambas são exs de Gabriel Medina.

Bem tendenciosa aparenta essa seleção das duas . Obg @boninho

Já estou criando expectativas.#BBB23pic.twitter.com/GpEdd1FMO8 — Bruxinha Lady (@BruxinhaLady) January 8, 2023

a bruna griphao e a Yasmin Brunet quando entrarem na casa #BBB23pic.twitter.com/TkftgSY4xP — moleque malik (@mateus_tch) January 7, 2023

Essa Yasmin Brunet e a Bruna Griphao já se envolveram em uma treta e as duas estão cotadas para o #BBB23pic.twitter.com/otB0PEt6eK — Guizinho (@guiizinhooo_) January 4, 2023

já tão criando rivalidade entre Yasmin Brunet é Bruna Griphao imagina se elas ficarem amigas eu vou rir tanto — Jão. (@joaotwetou) January 7, 2023

Esse ano eu prometi a mim mesma que não assistiria o BBB (como todos os anos eu faço).

Aí as cotadas pra essa edição é a Yasmin Brunet e Bruna Griphao. Boninho me tenta mais que o diabo, sério. — Lore (@boladekrystal) January 7, 2023

Essa é a nossa aposta para os participantes do camarote do #BBB23: Tomara gostei e vocês.



Mulheres:



Aline Wirley •

Bruna Griphao •

Key Alves •

Paula Fernandes •

Yasmin Brunet •



Homens:



Fred •

Gabriel Santana •

Lucas Lucco

MC Guime •

Raphael Vicente • pic.twitter.com/spWlQZOkKX — Alexandre Polese (@alexandregodoy1) January 8, 2023

tadeu: embate forte, duas mulheres fortes, aparentemente parecidas, mentalmente separadas, com personalidades forte, yasmin brunet modelo muito cabeça, fria, mais séria.. bruna griphao, total coração, não leva desaforo pra casa, quem sai hoje é você yasmin pic.twitter.com/SjBYAYh8IT — marcos (@cabulozs) January 7, 2023

Simaria alimenta rumores de participação no BBB 23

A cantora Simaria (40) agitou as redes sociais ao fazer mistério sobre sua possível participação no Big Brother Brasil deste ano.

A artista, irmã de Simone Mendes (38), vem sendo alvo de rumores sobre integrar o grupo Camarote do BBB 23 desde o fim da dupla sertaneja. No sábado, 07, um perfil de fãs fez um vídeo simulando um VT de Simaria no reality show da TV Globo, deixando os fãs enlouquecidos com a possibilidade da ida da cantora para o confinamento. Ao repostar, Simaria alimentou os boatos e comentou: "Será, meu Brasil?"

