Na piscina de mansão alugada, Davi faz foto após flagra com influenciadora

Após ser visto jantando com influenciadora, Davi faz reflexão ao compartilhar foto curtindo mansão que alugou para morar com a família

Após surgir jantando com uma influenciadora em um restaurante em Salvador, na Bahia, Davi apareceu em sua rede social nesta quarta-feira, 01, curtindo o feriado na piscina da mansão onde está vivendo com a família depois de sair vencedor do BBB 24.

Além de se gravar nos stories na área externa da casa, falando para os seguidores nunca desistirem de seus sonhos, o ex-motorista de aplicativo ainda compartilhou uma reflexão em seu feed com uma foto fazendo pose no dia ensolarado.

"Viver é acalentar sonhos e esperanças, fazendo da fé a nossa inspiração maior. É buscar nas pequenas coisas, um grande motivo para ser feliz!", escreveu ele ao surgir sorrindo mesmo em meio a tantas polêmicas.

É bom lembrar que, ao participar do Altas Horas, Davi revelou que acabou seu relacionamento com Mani Reggo, com quem estava antes de entrar no reality show. Nos últimos dias, ele tirou fotos com a influenciadora, com quem foi flagrado jantando.

Leia também:Saiba quem é a influenciadora Bárbara Contreras, com quem Davi foi flagrado

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Davi Brito (@daviooficialll)

Saiba qual é o valor do aluguel do ex-BBB Davi na Bahia

O ex-BBB Davi Brito, que venceu o BBB 24, está vivendo em uma casa luxuosa na Bahia. Desde que voltou para sua terra natal depois de ficar milionário, ele está hospedado em uma casa que sua família alugou na Barra do Jacuípe, no município de Camaçari, Bahia.

De acordo com a coluna Sabendo Com Vini, do Portal Massa!, o aluguel da casa custa R$ 35 mil por mês, sendo R$ 1.170 por dia. A propriedade costuma ser alugada por temporada, sendo que o período de sexta a domingo custa R$ 3 mil.

A coluna ainda informou que a casa foi alugada pela equipe de Davi há cerca de 15 dias. O local tem a capacidade para 15 pessoas e tem 3 quartos climatizados.