Simaria alimenta rumores de participação no BBB 23: ''Será?''

Em meio à especulação de participação no BBB 23, cantora Simaria comenta boato e agita os fãs nas redes sociais

A cantora Simaria (40) agitou as redes sociais ao fazer mistério sobre sua possível participação no Big Brother Brasil deste ano.

A artista, irmã de Simone Mendes (38), vem sendo alvo de rumores sobre integrar o grupo Camarote do BBB 23 desde o fim da dupla sertaneja.

No sábado, 07, um perfil de fãs fez um vídeo simulando um VT de Simaria no reality show da TV Globo, deixando os fãs enlouquecidos com a possibilidade da ida da cantora para o confinamento.

Em seu perfil no Twitter, ela reagiu à publicação e resolveu comentar sobre o assunto. "Alô, Big Boss, tamo chegando! O nome da nossa cantora Simaria Mendes é super comentado pelo público para estar no camarote do ‘BBB’, será que vem aí?! Conta pra gente aqui, se você gostaria de vê-la no reality e o que acharia que ela ia aprontar por lá", escreveu o perfil de fãs.

Ao repostar, Simaria alimentou os boatos e comentou: "Será, meu Brasil?"

Simaria alimenta rumores de participação no BBB 23

Simaria expõe vida amorosa e manda a real

A cantora Simaria abriu uma caixinha de perguntas em suas redes sociais e respondeu algumas dúvidas de seus seguidores, inclusive sobre sua vida amorosa.

Uma delas foi a respeito de suas metas e projetos para o próximo ano. “Muitas metas para 2023?”, perguntou um internauta. E ela respondeu: “Hmmm... inúmeras!”, disse.

Além disso, outro seguidor também perguntou sobre um possível novo amor de Simaria, após a separação com seu ex-marido, Vicente Escrig (41). “É verdade que você já tem um novo amor?”, questionou. E a cantora fez questão de, com muito bom-humor, garantir: “Ultimamente só estou correndo atrás de bola”, contou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!