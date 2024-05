Alane, do BBB 24, abre o jogo e revela se irá fazer procedimentos estéticos

Questionada por seguidor, Alane Dias, do BBB 24, abre o jogo e revela se irá fazer procedimentos estéticos; veja a resposta!

Após passar um tempo no Pará, a ex-BBB Alane Dias está de volta em São Paulo e pronta para mudanças! A dançarina apareceu em suas redes sociais no salão de beleza e abriu o jogo sobre a possibilidade de fazer procedimentos estéticos no futuro.

Em conversa com seus seguidores, Alane iniciou uma brincadeira com seus seguidores e abriu uma caixinha de perguntas para eles adivinharem qual seria a mudança. Com isso, um deles trouxe os procedimentos à tona.

"Vida não faça nenhum procedimento estético, você é tão linda natural, se fizer eu choro", disse o internauta. A ex-sister logo tranquilizou seu fã e garantiu que não tem vontade de fazer procedimentos.

"Vou aproveitar para responder essa aqui, porque eu recebo muitas mensagens falando isso todo dia. Não vou fazer nenhum procedimento estético, não vou mudar nada em mim", disse Alane, que ainda citou o meme da Garota da Laje, de Cariúcha. "Sou toda natural, sou bonita pra caramba. Não vou mudar, fiquem tranquilos!".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

No entanto, a mudança vira em seu cabelo! No vídeo compartilhado em seus stories do Instagram, a dançarina apareceu preparando os fios para uma grande mudança, mas manteve seu novo visual em segredo por hora.

Alane revela se já conversou com Nizam e Juninho após o BBB 24

Durante a participação de Alane Dias no BBB 24, a bailarina ficou muito amiga de Beatriz Reis, viveu um breve affair com Nizam, e discutiu com Juninho, sugerindo ter sido vítima de assédio pelo motoboy, e todas essas situações repercutiu muito nas redes sociais.

Em entrevista ao jornal O Globo, a paraense garantiu que segue muito amiga da vendedora do Brás, mas afirmou que não pretende manter contato com alguns colegas de confinamento. "Eu não tive contato com o Nizam, a gente não se falou. No máximo os nossos olhares se cruzaram, mas a gente não se falou em momento algum."

"Foi a única pessoa com quem eu não falei de fato. Não tive a oportunidade e não tive vontade também, para ser sincera. É uma pessoa com quem eu não quero resolver nada, é indiferente para mim. O Juninho também. Então foram duas pessoas com quem eu realmente não falei", explicou a ex-sister.