Rafaella Justus faz prova de vestidos de sua festa e impressiona

Com a madrasta Ana Paula Siebert Justus, Rafaella Justus faz prova de vestidos de debutante e impressiona ao deixar escapar alguns detalhes

A festa de 15 anos da filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, acontecerá apenas em agosto, mas a adolescente já está deixando muita gente curiosa ao exibir alguns detalhes do grande evento. Após mostrar a degustação de pratos luxuosos na última semana, nesta segunda-feira, 20, ela foi fazer a prova de vestidos.

Na companhia da madrasta, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, a primogênita da apresentadora da Record TV foi a um ateliê em São Paulo para experimentar alguns modelos e deu um spoiler do que está por vir: muito brilho e luxo.

Até na última semana, Rafaella Justus havia compartilhado o drama pessoal de não ter ainda resolvido o look, mas agora parece que seu sonho já foi desenhado no papel por Samuel Cirnasck. Segundo postado pelo especialista, que faz vestidos sob medida, os provados pela jovem ainda não são dela, porém na próxima visita já serão.

Na visita ao ateliê, a herdeira de Roberto Justus colocou dois modelos: um longo e um curto, ambos na cor branca, colados ao corpo e com muitas pedras. "Será um sonho", falou Ana Paula Siebert ao companhar o momento especial.

Vale lembrar que Ticiane Pinheiro é quem pagará os vestidos. Nos últimos dias, ela revelou qual foi a divisão dos gastos da festa com o ex-marido.

Ticiane Pinheiro fala sobre festa de 15 anos de Rafaella Justus

A apresentadora Ticiane Pinheiro comentou sobre o aniversário de 15 anos de sua primogênita Rafaella Justus, do antigo casamento com Roberto Justus. Faltando alguns meses para o dia da grande festa, a famosa falou sobre os preparativos e refletiu sobre o tempo ter passado rápido.

Acompanhando a herdeira em vários bailes de debutantes, a esposa de César Tralli disse que já está emocionada só de ir aos eventos das amigas da filha. A loira ainda falou que estão na fase de reuniões para decidir os detalhes do evento que promete ser um festão luxuoso de alto nível.

"Minha menina linda está uma mocinha. A Rafa esse ano vai fazer 15 anos, o tempo passa rápido demais. Estamos na fase de ir em festas das amigas que estão comemorando seus 15 anos e jajá sou eu festejando com ela essa data tão especial. Eu já me emociono nas festas das amiguinhas , imagine na dela ... Estamos na fase de reuniões para a escolha das coisas para fazer do jeitinho que ela quer e merece...", contou e deu mais detalhes. Veja mais aqui.