Pedro Scooby se pronuncia após cobrança de Luana Piovani

Pedro Scooby faz post para falar sobre a PEC de privatização das praias após assunto gerar climão entre Luana Piovani e Neymar Jr

O surfista e ex-BBB Pedro Scooby se pronunciou sobre a PEC da privatização das praias no Brasil. Ele fez um post nos stories do Instagram para demonstrar que é contra o projeto.

“Acho que não existe nenhum surfista a favor de privatização de praia, mas o buraco é mais embaixo! Não é só essa Pec, são muitos outros problemas que podem afetar o nosso futuro! Eu, como surfista, virei logo cedo um amante e defensor da natureza, mas prefiro apoiar quem realmente entende do assunto! Se quiser também, siga @euceano_org”, afirmou ele.

Vale lembrar que um pronunciamento de Scooby foi cobrado pela ex-mulher dele, Luana Piovani, após ela enfrentar um atrito com Neymar Jr por causa da privatização das praias. "Quero saber o que o Pedro acha disso porque ele é amigo do ignóbil, mas vive de praia. Ele é a favor ou contra a privatização das praias? Vocês não estão curiosos para saber? Eu tô", disse ela em um vídeo.

Luana Piovani e Neymar Jr trocaram ataques nas redes sociais nos últimos dias após ela criticá-lo publicamente.

O que é a PEC?

Luana Piovani e Neymar se desentenderam na web. A treta começou depois que a atriz criticou o jogador ao compartilhar uma notícia sobre o envolvimento dele com uma incorporadora que planeja construir imóveis de alto padrão entre os litorais sul de Pernambuco e norte de Alagoas. O projeto foi associado à PEC da Privatização das Praias.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que está em debate na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, trata da propriedade dos “terrenos da marinha” e pode transformar em “privadas” as praias do Brasil.

Ambientalistas e opositores alertam que a proposta pode levar à "privatização" de praias e prejudicar a biodiversidade costeira. No entanto, defensores da PEC afirmam que seu objetivo é apenas eliminar inseguranças jurídicas, sem implicar na privatização das praias.

Proposta pelo ex-deputado federal Arnaldo Jordy (Cidadania-PA) e atualmente relatada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), a PEC 3/2022 tem por objetivo transferir a propriedade desses terrenos para estados e municípios e permite ainda a aquisição por ocupantes privados.

Os "terrenos de marinha" são áreas localizadas em uma faixa de 33 metros ao longo das praias, margens de rios e lagoas, bem como nos contornos de ilhas. Apesar do nome, essas áreas não têm relação com a Marinha do Brasil.