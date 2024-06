Camila Moura pode entrar em A Fazenda 16, diz colunista

O colunista Leo Dias entregou que Camila Moura, ex-mulher de Lucas Buda, é um nome cotado para integrar o elenco de A Fazenda 16

O reality show A Fazenda 16 tem previsão para começar em setembro de 2024 e os rumores sobre a lista de participantes já começou na internet. Neste domingo, 2, o colunista Leo Dias divulgou o primeiro nome cotado para o elenco de famosos.

Ele contou que Camila Moura, ex-mulher de Lucas Buda, pode ser confirmada no elenco do reality show. O colunista contou que a direção já dá como certo o nome de Camila. Porém, a Record TV só confirma a lista de participantes poucos dias antes do início da temporada.

Camila Moura é professora de história e ficou famosa ao terminar o seu casamento com Lucas Buda enquanto ele estava no BBB 24. Ela se sentiu traída pelo brother ao vê-lo próximo de Pitel e decidiu entrar com o pedido de divórcio. Quando ele foi eliminado do Big Brother, ele já estava divorciado.

Por causa da repercussão da separação, ela conquistou vários seguidores nas redes sociais e se tornou influenciadora digital.

Camila Moura conquistou seu apartamento há poucos dias

Ex de Lucas Henrique, Camila Moura está de casa nova! No último sábado, 1, a agora influenciadora usou as redes sociais para mostrar aos seguidores que se mudou oficialmente para São Paulo e está morando em um apartamento.

Com as chaves em mãos, ela compartilhou detalhes do imóvel em seu perfil oficial no Instagram. Ainda sem muitos móveis, o local possui dois secadores de roupa e um colchão inflável, que ela trouxe do Rio de Janeiro. "Cheguei em São Paulo como dizem meus amigos, com um grampo e um sonho. Deus às vezes te vira do avesso para te mostrar que aquele é seu melhor lado, que você é capaz, que não devemos desistir ou nos entregar. Então acreditem!", refletiu, emocionada.

"Mesmo que seu sonho seja distante, eu há 3 anos estava morando na parte de cima da casa da minha mãe, na Favela da Maré, e hoje estou realizando sonhos que até outro dia eram inalcançáveis! Quero agradecer principalmente a vocês por fazerem parte desse sonho.", finalizou na legenda da publicação.