Virginia apoia gosto da filha pelo Batman e dá joia do super-herói; veja

No aniversário de três anos de Maria Alice, Virginia apoia escolha de look do Batman da filha dando até uma joia do super-herói; veja o acessório

A filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice, escolheu o tema de super-heróis para seu aniversário de três anos e recebeu apoio dos papais de se vestir de Batman. Para deixar o look ainda mais estiloso e com um toque de luxo, a empresária presenteou a primogênita com uma joia personalizada.

Nesta quinta-feira, 30, horas antes do festão com tema de Super Maria Alice, a apresentadora do SBT mostrou que deu um colar para a herdeira compor sua fantasia de homem morcego. Virginia Fonseca então mandou fazer um colar de ouro com brilhantes com o símbolo do personagem.

"O colar de Batman que eu pedi pra fazer", exibiu a menina usando o acessório de luxo feito especialmente para ela. "Olha que linda", babou a famosa que deu outros presentes para Maria Alice e também surpreendeu sua mãe com um vestido caríssimo para usar no aniversário da neta.

Ainda nos últimos dias, Maria Alice saiu para comprar chinelos com a irmã, Maria Flor, de um ano, e surpreendeu ao dispensar os modelos rosa ao preferir os calçados com estampa de Homem-Aranha e Hulk.

Veja o colar que Virginia deu para Maria Alice:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia desaprova música dos parabéns da festa da filha

A grande festa da filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe aconteceu nesta quinta-feira, 30, em Goiânia e todos os detalhes do evento com tema de Super Maria Alice deram o que falar. Inclusive, a hora dos parabéns, postada pela influenciadora, chamou a atenção com um detalhe: a música clássica.

Com toda a família ao redor do bolo, a apresentadora do SBT se mostrou intrigada com o estilo da canção e, desconfortável com tanta formalidade, pediu para tirar. Ao colocarem uma versão mais moderna, Zé Felipe e Leonardo assumiram o microfone e a família se jogou para cantar os parabéns para Maria Alice com muita animação. Veja o momento aqui.