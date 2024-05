Bolo de aniversário da filha de Virginia e Zé Felipe chama a atenção; veja

Filha da influenciadora Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, Maria Alice completou três anos e comemorou com um festão nesta quinta-feira, 30

Filha da influenciadora Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, Maria Alice completou três anos e comemorou com um festão nesta quinta-feira, 30, em Goiânia, cidade onde a família mora. O evento teve como tema super-heróis, ou melhor, Super Maria Alice, e os personagens estavam presentes em todos os detalhes, incluindo no bolo de aniversário.

A pequena ganhou um bolo de aniversário com várias camadas e muitos detalhes caprichados, incluindo Maria Alice com as super-heroínas. Veja:

Bolo de aniversário de Maria Alice, filha de Virgínia ( Foto: Brazil News/Manu Scarpa)

Para o evento, Maria Alice se fantasiou de Batman, enquanto sua irmã, Maria Flor, de apenas 1 aninho, vestiu uma roupa da Mulher-Maravilha. Já a influenciadora digital, que está grávida de José Leonardo, apareceu usando um vestido listrado que destacou sua barriguinha.

A decoração, escolhida pela aniversariante, incluiu diversos super-heróis e bexigas coloridas. Além do bolo, os docinhos também foram personalizados com os personagens. O evento também ofereceu estações de pizza, hambúrguer, sorvete, pastel, cachorro-quente, brigadeiro, algodão-doce, e outras opções. E a atração musical da festa foi o cantor Leo Santana, que deu um show particular e animou os convidados. Ele foi ao evento na companhia da esposa Lore Improta e da filha Liz.

Virgínia se declara para a filha

No Instagram, Virginia postou algumas registros ao lado das filhas e de Zé Felipe na festa e falou sobre a comemoração. "Chegamos na festa da super Maria Alice!!!! Tá tudo perfeito. Que Deus abençoe sempre!!! Muita saúde, amor, paz, sabedoria e sucesso para nossa Totota Alice", disse a influencer.

A apresentadora também fez um post desejando feliz aniversário para a primogênita. "Você é especial, tem uma personalidade forte e ao mesmo tempo é doce, ama ir á missa, falar com Deus, compreende as coisas, é esperta, feliz e carinhosa!! Eu amo ser sua mãe e peço a Deus muita saúde, amor, paz, sabedoria, felicidade e sucesso!! Que você nunca perca seu jeitinho MARIA ALICE de ser, sua familia te ama demais!! Mais que tudo!! Obrigada por ter me escolhido pra ser sua mãe, sou muito grata a Deus pela dádiva de ser mãe", escreveu.