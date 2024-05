Virginia Fonseca exibe vídeo com detalhes da festa da filha

Virginia Fonseca explode o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar vídeo com detalhes do dia da festa de aniversário da Maria Alice

A influenciadora digital Virginia Fonseca compartilhou um vídeo encantador de como foi o dia da festa de aniversário de 3 anos da filha Maria Alice, fruto do casamento com Zé Felipe. Ela mostrou imagens de como foi a preparação da filha para o evento, a chegada deles no local da festa e também a diversão de toda a família na celebração.

"Um pouquinho do que foi a festa da Maria Alice, foi tudo simplesmente perfeito!!! Esse ano falei que não ia fazer nada além de um bolo… Mas n conseguimos kkk a Maria Alice é uma filha maravilhosa e merece o mundo todo", disse ela.

E completou: "Meu coração hoje (e todos os dias da minha vida) está só gratidão!! Gratidão a Deus por nos possibilitar fazer uma festa dessa, gratidão pela nossa saúde, gratidão pela nossa família linda e por amigos especiais que estiveram lá. Sou só GRATIDÃO!! OBRIGADA!! VIVA MARIA ALICE 3 ANOS!!".

O look de Virginia Fonseca

A influenciadora digital Virginia Fonseca caprichou na escolha do look para brilhar na festa de aniversário da filha mais velha, Maria Alice. A menina completou 3 anos de idade na quinta-feira, 30, e ganhou uma festa luxuosa em Goiânia, Goiás. Para a ocasião, a mãe dela surgiu com um look de grife.

A esposa de Zé Felipe escolheu um vestido listrado em tons de azul e branco e com bordados de flores e laço na cintura. O modelito é da grife Caroline Herrera e custa US$ 1.125 - cerca de R$ 5.880.

Para completar o visual, ela usou sandálias brancas e óculos de sol.